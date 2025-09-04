Samira Lui risponde a chi la definisce rifatta: “No filler e punturine, ho solo aumentato il seno”

Samira Lui

Samira Lui è la valletta di Gerry Scotti a La ruota della fortuna, programma amatissimo reso famoso dalla lunga conduzione di Mike Bongiorno, negli anni Novanta e Duemila. Il game show è tornato nei palinsesti Mediaset per due edizioni, condotto da Enrico Papi (dal 2007 al 2009). Infine, il testimone è passato con successo a Gerry Scotti, che dal 2024 sta ottenendo grandi risultati. La nuova edizione ha preso il via il 2 settembre e i numeri parlano chiaro: nella prima sfida col popolarissimo Affari tuoi di Stefano De Martino, La ruota della fortuna di Gerry Scotti ha avuto la meglio, in termini di ascolti. Merito anche di Samira Lui, che al pubblico piace moltissimo, benché non manchi ovviamente una buona fetta di haters.

Samira Lui è rifatta?

Classe 1988, padre senegalese e madre italiana, Samira Lui è un volto molto presente in tv da diversi anni. Si è fatta notare inizialmente grazie al terzo posto ottenuto a Miss Italia 2017, poi è approdata a L'Eredità nelle edizioni condotte da Flavio Insinna in veste di Professoressa, infine nel 2022 il pubblico televisivo l'ha ritrovata a Tale e Quale Show come concorrente. Il suo sogno è, in futuro, condurre un programma tutto suo, ma per ora si sta godendo l'esperienza al fianco di un professionista come Gerry Scotti.

"Da bambina ho sempre seguito La ruota della fortuna e sognavo, un giorno, di essere lì a girare le caselle" ha raccontato in un'intervista al settimanale Chi. Per lei è il secondo anno nel game show e la visibilità data dal programma le ha permesso di ritagliarsi un posto nel cuore del pubblico più affezionato: "Ho riscontrato tanto affetto anche da parte di bambini e dei ragazzini" ha ammesso soddisfatta a Sorrisi e Canzoni. Ovviamente, non mancano i commenti negativi. Molti, hanno più volte posto l'accento sulla sua trasformazione nel tempo, da Miss Italia in poi, ipotizzando il ricorso alla chirurgia.

Entrando una volta per tutte nel merito della questione, ha voluto smentire in prima persona. La showgirl su Instagram ha condiviso un video, con una serie di proprie fotografie degli ultimi anni. Ha scritto, una volta per tutte, che il suo è un cambiamento fisiologico e del tutto naturale, magari un po' enfatizzato dal make-up e da qualche chilo in meno. Ha smentito ogni intervento, ammettendone però uno: