Ascolti tv, Affari Tuoi contro Ruota della Fortuna: chi ha vinto la prima sfida tra De Martino e Scotti

Con l'inizio di settembre, pian piano la televisione è tornata ad accendersi e sono ricomparsi i programmi tanto amati dal pubblico. Primo fra tutti Affari Tuoi, il ritorno di Stefano De Martino su Rai1 era più che atteso, soprattutto perché va a scontrarsi con La Ruota della Fortuna su Canale 5, show che questa estate ha fatto faville in termini di ascolti tv. Vediamo, quindi, nella serata di martedì 2 settembre come è andata la sfida tra i due game show.

La sfida tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna

Con il ritorno di Stefano De Martino in pompa magna su Rai1, la sfida degli ascolti del cosiddetto access prime-time si fa più interessante. Affari Tuoi è stato il programma più visto della stagione, toccando punte di 5milioni di telespettatori, per cui, dopo la pausa estiva è ora di capire come gli italiani abbiano accolto questo ritorno alle abitudini televisive. Il game show, infatti, è stato visto da 4222.000 spettatori e il 22,6 % di share, l'esordio dello scorso anno fu piuttosto generoso con 4.407.000 spettatori e il 24.85% di share, un risultato che ha trovato conferma nei mesi successivi.

Per quanto riguarda La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti, gli ascolti delle settimane precedenti avevano descritto un quadro più che florido per la trasmissione che ha toccato anche punte di oltre 4 milioni. Con l'arrivo del competitor per eccellenza su Rai1, lo show di Canale 5 mantiene il primato conquistando 4.514.000 telespettatori e il 24,2% di share. Di fatto battendo lo show di De Martino, superandolo di quasi due punti.

La ragazza della palude e La notte nel cuore, chi ha vinto la sfida della prima serata

Per quanto riguarda la prima serata, invece, martedì 2 settembre il palinsesto televisivo ha offerto film e programmi di intrattenimento. Su Rai1 è andato in onda il film La ragazza della palude, tratto dal romanzo omonimo di Delia Owens. Il thriller è stato visto da 2.200.000 spettatori pari al 15% di share. Su Canale 5, invece, è tornata la serie turca La notte del cuore, con tre nuove puntate. L'appuntamento con la fiction è stato seguito da 2.046.000 spettatori con uno share del 15.4%. In termini di numero di persone davanti alla tv Rai1 ha vinto la prima serata.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Di seguito, gli ascolti tv delle altre reti generaliste. Su Rai2 la partita di Basket – Europei Maschili con il match Italia-Spagna è stata vista da 1.076.000 spettatori con il 6.1% di share. Su Italia1 Yoga Radio Estate è stata la scelta di 802.000 spettatori con il 6.2% di share. Su Rai3 Finale a sorpresa è stato visto sa 343.000 spettatori con il 2.2% di share. Su Rete4 la nuova stagione di È Sempre Cartabianca registra 654.000 spettatori e il 5.5% di share. Su La7 In Onda Prima Serata ha raggiunto 822.000 spettatori e il 4.7% di share. Su Tv8 Radio Zeta Future Hits Live 2025 ha ottenuto 231.000 spettatori con l'1.5% di share. Sul Nove la replica di Comedy Match ha radunato 484.000 spettatori con il 3.2% di share.