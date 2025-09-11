Samira Lui da piccola: le foto dell’infanzia della valletta de La ruota della fortuna

Samira Lui sta vivendo un momento d'oro della sua carriera: dalla scorsa estate ricopre i panni di valletta a La ruota della fortuna, il programma serale di Canale 5 condotto da Gerry Scotti, e giorno dopo giorno sono sempre di più i fan che rimangono letteralmente incantati dalla sua bellezza e dalla sua simpatia. Finita al centro dell'attenzione dei media per i presunti ritocchi estetici, ha risposto con fermezza alle insinuazioni, spiegando di essere naturale al 100% (a eccezione di un intervento per l'aumento del seno). Spulciando il suo profilo social, si scoprono anche alcune sue foto da bambina: com'era la showgirl prima del successo?

Com'era Samira Lui da piccola

Da sempre molto attiva sui social, Samira Lui non documenta solo i look scelti per le serate a La ruota della fortuna, condivide anche alcuni dettagli della sua vita privata. Ad attirare le attenzioni dei fan è stato un album in particolare, quello in cui ha raccolto una serie di sue foto da bambina.

Samira Lui da piccola

Da piccola praticava danza, dunque si lasciava immortalare spesso con il tutù, aveva lo sguardo vispo, i lineamenti delicati e i capelli folti ed extra ricci che ancora la contraddistinguono. All'epoca non avrebbe mai potuto immaginare che un giorno sarebbe diventata una star della tv ma, stando alle sue parole, amava già sognare in grande. Cos'è cambiato nella sua immagine da allora a oggi? Oltre a essere cresciuta, Samira ha aggiunto delle sfumature bionde alla chioma, apparendo ancora più splendida e raggiante.

Samira Lui da piccola

Samira Lui da Miss Italia a La ruota della fortuna

Sebbene in molti abbiano conosciuto Samira Lui solo grazie a La ruota della fortuna, in verità non è nuova al mondo dello spettacolo. Nata nel 1998 in provincia di Udine da papà senegalese e mamma friulana, si è sempre distinta per bellezza, tanto da aver fatto la modella fin da giovanissima e da essersi classificata al terzo posto a Miss Italia nel 2017.

Samira Lui da piccola

Successivamente è stata prima una delle Professoresse de L'Eredità (nelle edizioni condotte da Flavio Insinna), poi una delle concorrenti di Tale e Quale Show. Nel 2023 ha fatto un'esperienza al Grande Fratello e ora continua a lavorare in Mediaset al fianco di Gerry Scotti. Cosa dire della sua vita privata? È fidanzata ufficialmente con Luigi Punzo, modello e luxury concierge con il quale posa spesso in romantici scatti social.