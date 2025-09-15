Samira Lui ieri e oggi: com’era la valletta de La Ruota della Fortuna prima del successo

Samira Lui è la donna del momento: dalla scorsa estate è stata scelta come valletta di Gerry Scotti nella nuova edizione de La Ruota della Fortuna e fin dal debutto ha incantato tutti con la sua bellezza mozzafiato e la sua simpatia. Oggi siamo abituati a vederla ogni sera su Canale 5 con dei look all'insegna della sensualità e del glamour ma com'era agli esordi della carriera, quando da giovanissima provava a sfondare nel mondo dello spettacolo? Ecco le foto risalenti alla sua prima esperienza televisiva a Miss Italia.

Le foto di Samira Lui agli esordi

Nata a Udine da mamma italiana e papà senegalese, Samira Lui ha 27 anni ma, nonostante la giovane età, ha già un lungo curriculum alle sue spalle. Il debutto televisivo risale al 2017 quando ha partecipato a Miss Italia come rappresentante della sua regione, il Friuli Venezia Giulia, e da allora ha fatto molte ospitate televisive, arrivando poi a conquistare il ruolo di "professoressa" a L'Eredità e di concorrente al Grande Fratello.

Samira Lui nel 2017

Com'era agli esordi? Complice il fatto che aveva 8 anni in meno, appariva decisamente diversa: portava le sopracciglia sottilissime e un make-up praticamente invisibile ma già vantava dei ricci super vaporosi (che all'epoca erano castani naturali e non con le sfumature bionde come oggi).

Samira Lui dopo Miss Italia

Samira Lui nega i ritocchi

È stato proprio il confronto con le vecchie foto che ha spinto molti followers a insinuare che Samira Lui fosse rifatta. In seguito a vari commenti e accuse ricevute sui social, la valletta de La Ruota della Fortuna si è vista costretta a intervenire personalmente sulla questione, negando ogni tipo di ritocco o di punturina al viso. L'unico intervento estetico che ha fatto (e che ha confermato) è stato quello al seno. Per il resto, dunque, Samira è assolutamente naturale ma appare "diversa" perché ha perso qualche chilo, ha infoltito le sopracciglia e ha cambiato il modo di truccarsi.