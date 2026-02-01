Samira Lui a Verissimo anticipa la primavera con il look total denim

Samira Lui sta vivendo un momento d'oro della sua carriera: dopo anni di gavetta tra Miss Italia e il Grande Fratello Vip, ora è diventata una presenza fissa di Mediaset, dove ogni sera affianca Gerry Scotti al timone de La Ruota della Fortuna. Oggi è tra gli ospiti di Verissimo, il rotocalco di Canale 5 presentato da Silvia Toffanin, dove ha raccontato sia del suo lavoro che della sua vita privata, smentendo per l'ennesima volta anche ogni ritocco estetico (ha sempre dichiarato di aver rifatto il seno, ma per il resto non ha mai modificato nulla in viso con la chirurgia). Cosa ha indossato per questa inedita esperienza televisiva?

Il trend del total denim anticipato da Samira Lui

A La Ruota della Fortuna siamo abituati a vederla meravigliosa tra mini dress, shorts e tubini iper sensuali ma per l'ospitata a Verissimo Samira Lui ha deciso di cambiare radicalmente stile. Niente più abiti di paillettes, scollature maxi o gambe in mostra, questa volta ha preferito puntare tutto su un completo mannish super glamour e dalle silhouette oversize. Nonostante ciò, la sua bellezza è riuscita a emergere in tutta la sua potenza. Sebbene la primavera non sia propriamente alle porte, Samira ha voluto anticipare uno dei trend destinati a dominare durante la bella stagione, di cosa si tratta? Del total denim, ovvero dei look jeans su jeans che ormai da anni spopolano quando le temperature cominciano a diventare miti.

Samira Lui in total denim

Chi ha firmato il completo di jeans di Samira Lui

Il completo in denim di Samira Lui è caratterizzato da un paio di pantaloni palazzo che cadono morbidi lungo la silhouette e una giacca oversize con una cintura che segna il punto vita e fibbie di jeans intorno ai polsini. Probabilmente si tratta di un modello low-cost firmato Mango, i cui pezzi sugli e-commerce di moda costano 49,99 euro l'uno. La valletta non ha rinunciato ai tacchi a spillo, ha sfoggiato un paio di pumps di vernice nera, mentre per quanto riguarda i gioielli ha optato per dei semplicissimi orecchini di cristallo "a bottone". Make-up curatissimo ma dai toni naturali, capelli ricci super esplosivi e sorriso stampato sulle labbra: Samira è un'icona di bellezza e di stile iper contemporanea.

