Samira Lui cambia stile: cosa ha indossato per la vacanza sulla neve

Samira Lui ha approfittato della pausa settimanale de La Ruota della Fortuna per concedersi una fuga in montagna. Cosa ha indossato per darsi alle sciate?
A cura di Valeria Paglionico
Immagine

Samira Lui sta vivendo un momento d'oro della sua carriera: da diversi mesi è al timone de La Ruota della Fortuna al fianco di Gerry Scotti e ogni sera incanta tutti con la sua bellezza mozzafiato. Il successo è arrivato dopo anni di gavetta ma giorno dopo giorno la showgirl sta dando prova di grande talento e simpatia. Da qualche tempo a questa parte, inoltre, è tornata a postare regolarmente sui social ed è proprio sul suo profilo che ha documentato la recente vacanza sulla neve che si è concessa tra una pausa lavorativa e l'altra: cosa ha indossato per darsi allo sci tra le montagne?

Dove è stata in vacanza Samira Lui

Lo scorso weekend Samira Lui ha approfittato della pausa settimanale de La Ruota della Fortuna per concedersi una fuga rilassante. È volata in Friuli Venezia Giulia, per la precisione sul Monte Zoncolan e ha trascorso qualche giorno circondata da meravigliosi panorami alpini innevati. Naturalmente non ha rinunciato agli sci, anzi, si è mostrata in pista con tanto di casco e occhiali da sole, dando prova di avere una grande passione per questo sport ad alta quota.Del resto, non perde mai occasione per sottolineare di essere crescita nella nota regione alpina, per la precisione a Colloredo di Monte Albano.

Samira Lui in Friuli Venezia Giulia
Samira Lui in Friuli Venezia Giulia

Il look da neve di Samira Lui

Cosa ha indossato Samira Lui per la micro vacanza sulla neve? Niente più paillettes, mini dress e cristalli, ha puntato tutto sull'abbigliamento tecnico ma senza rinunciare al glamour.

Samira Lui in Colmar
Samira Lui in Colmar

Ha infatti illuminato le piste in total white abbinando un paio di leggings aderentissimi che le hanno fasciato le forme a un bomber crop in tinta firmato Colmar. Ha poi completato il tutto con un casco abbinato e con un paio di occhiali da sole mini e scuri in pieno mood diva. Cosa dire dei capelli? Li ha lasciati sciolti ed extra ricci, rendendoli ancora una volta il tratto distintivo del suo stile.

