Samurai Jay senza treccine: i suoi capelli naturali sono ricci e vaporosi

Com’è Samurai Jay senza treccine? Lo ha rivelato lui stesso in un video social, nel quale si è mostrato con i capelli naturali ed extra ricci.

Samurai Jay, nome d'arte di Gennaro Amatore, è il cantante più richiesto del momento. Ha partecipato al Festival di Sanremo con Ossessione, canzone con cui è riuscito a portare sul palco anche Belén Rodriguez, e da allora non ha più abbandonato i primi posti delle classifiche nazionali. Ora si prepara a un'estate che si preannuncia rovente e sui social, oltre a presentare le nuove hit, ha anche rivelato il suo hair look naturale, ovvero senza treccine: ecco il risultato.

Il video di Samurai Jay senza treccine

Questa mattina Samurai Jay ha condiviso un nuovo video sui social per annunciare che sono appena stati messi in vendita i biglietti del tour. Sulle note di Adrenalina, quella che si preannuncia la canzone dell'estate 2026, il cantante improvvisa una coreografia "basic" con gli altri membri del suo staff. Niente più camicie e cravatte, ora e casual con t-shirt nera, bermuda coordinate e stivali ciabatta. A fare la differenza, però, è l'acconciatura: il cantante ha sciolto le treccine e ha rivelato la sua chioma naturale, com'è? Super riccia e vaporosa, tanto che lui stesso si è paragonato a Chad Danforth, alias Corbin Bleu, ovvero l'iconico protagonista di High School Musical con i capelli super ricci.

Samurai Jay con i capelli naturali

Samurai Jay e le treccine diventate un marchio di fabbrica

Per Samurai Jay non deve essere stato semplice rinunciare alle treccine, che ormai era diventata il suo marchio di fabbrica. Le ha sfoggiate fin dagli esordi, spaziando tra boxer braids nel suo colore naturale e cornrows biondo platino. Negli anni sono riuscite a definire la sua identità, rendendolo non solo riconoscibile ma anche un personaggio audace e forte. Ora, però, sembra aver cambiato registro, anche se forse solo per poche ore. In quanto sognano di vederlo in questa versione extra curly anche usl palcoscenico del tour? L'effetto wow sarebbe sicuramente assicurato.

Leggi anche Sayf senza le trecce dopo Sanremo 2026: il nuovo look per lo speciale di Domenica In