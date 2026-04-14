Francesco Chiofalo prima e dopo: com’è cambiato l’influencer da Temptation Island a oggi

Francesco Chiofalo è uno degli ospiti speciali della seconda puntata di Belve, in onda questa sera su Rai 2. Intervistato da Francesca Fagnani, ha parlato della sua carriera, dalla prima esperienza nel 2017 a Temptation Island in coppia con la fidanzata dell'epoca, Selvaggia Roma, all'attività da influencer, del tumore al cervello e dei numerosi ritocchi estetici, ultimo tra tutti quello del cambio del colore degli occhi. Stando alle indiscrezioni, la sua apparizioni sull'ambito palcoscenico televisivo sarebbe stata così esilarante che la conduttrice non esclude un possibile ritorno nelle prossime settimane. La cosa certa per il momento è che l'influencer è apparso radicalmente trasformato dagli esordi: ecco com'è cambiato da quando era il "Lenticchio" di Temptation Island a oggi.

La trasformazione dal 2017 ad oggi

Era il 2017 quando Francesco Chiofalo comparse per la prima volta in tv a Temptation Island e da allora non ha più abbandonato il mondo dello spettacolo.

Francesco Chiofalo nel 2020

Ha calcato ambiti red carpet, è finito spesso al centro del gossip per le sue storie d'amore con Antonella Fiordelisi, Drusilla Gucci e l'attuale compagna Manuela Carriero e ha fatto parlare di sé per l'incredibile trasformazione estetica avvenuta in pochi anni. Oltre ad aver ricoperto il corpo di tatuaggi, ha anche detto addio al piercing al setto e ai capelli rasati. A rendere il suo aspetto completamente diverso rispetto al passato sono stati, però, soprattutto i ritocchi estetici. Francesco ha dichiarato di essere arrivato a spendere circa 100.000 euro in chirurgia, anche se, a sua detta, è sempre stata la sua agenzia di moda a finanziare gli interventi.

Francesco Chiofalo prima del ritocco agli occhi

I ritocchi estetici fatti agli occhi e al viso

Cosa si è rifatto Francesco Chiofalo? Il primo intervento a cui si è sottoposto è stato quello alla mandibola, poi ha continuato con naso, orecchie, labbra e sopracciglia.

Francesco Chiofalo oggi

Ha inoltre fatto un trapianto di barba e ha applicato le faccette dentali. L'operazione più invasiva è stata quella agli occhi: è ricorso alla delicata e rischiosa cheratopigmentazione per cambiare il colore delle iridi e ora ha dei penetranti occhi azzurri.

Francesco Chiofalo con i nuovi occhi azzurri

Sui social ha inoltre scherzato una una presunta mentoplastica ma ha poi rivelato di aver semplicemente applicato una protesi al mento per realizzare un video ironico per i social. Perché lo ha fatto? Avendo sempre lavorato come fotomodello, ha ceduto alle costanti pressioni del settore, anche se ha sottolineato che lo ha fatto per sua volontaria scelta.