Chi veste Francesca Fagnani a Belve: il look in bianco e camicia vedo non vedo della seconda puntata

Oggi, martedì 14 aprile, va in onda la seconda puntata di Belve. Francesca Fagnani è tornata sul palco in total white con tailleur e camicia trasparente: chi l’ha vestita?

Oggi, martedì 14 aprile 2026, va in onda su Rai 2 una nuova puntata di Belve, l'iconico programma di interviste condotto da Francesca Fagnani, tornato con una nuova stagione in prima serata. In questo secondo appuntamento gli ospiti speciali che hanno accettato di sedersi sul tanto temuto sgabello sono Carlo Conti, Giulia Michelini e Francesco Chiofalo (che con la sua simpatia ha letteralmente conquistato la padrona di casa) ma la protagonista indiscussa è la conduttrice. Cosa ha indossato per calcare il palcoscenico?

Il completo bianco di Francesca Fagnani a Belve

Francesca Fagnani è la grande protagonista di Belve, sul cui palco vanno in scena le sue intervisti audaci e irriverenti. Il format è sempre uguale: tre ospiti a puntata, agenda rossa tra le mani e domande super provocatorie.

Francesca Fagnani in total white

Naturalmente la conduttrice non rinuncia allo stile glamour e in ogni appuntamento riesce a incantare tutti con la sua eleganza. Se per il debutto aveva scelto il nero (ma abbinato a un maxi anello di diamanti e smeraldi), oggi ha preferito il total white. Seguita dalla fidata stylist Claudia Scutti, ha scelto un tailleur firmato Ermanno Scervino, un modello con pantaloni palazzo ampi e a vita alta e giacca doppiopetto tenuta sbottonata, rivelando una sensuale camicia di seta trasparente in tinta.

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Francesca Fagnani in Ermanno Scervino

Perché Francesca Fagnani a Belve non rinuncia mai al total white

A completare il look bianco di Francesca Fagnani a Belve non sono mancati i tacchi a spillo, per la precisione un paio di pumps in vernice nude di Le Silla, e il tocco scintillante con un anello maxi in diamanti e rubini. Così come nelle precedenti edizioni, anche questa volta la conduttrice sembra essere rimasta fedele allo stile minimal e super chic che da sempre contraddistingue le sue apparizioni televisive. Di solito sceglie un unico colore per tutte le puntate (il più delle volte il nero) ma si concede un unico appuntamento in total white, come se fosse il suo "vezzo". Rispetterà questa "tradizione" anche durante l'attuale stagione di Belve?