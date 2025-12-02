Maria De Filippi regina del riciclo, intervista a Belve con l’abito che aveva già indossato

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Belve 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Si chiude un nuovo capitolo di Belve, l'iconico programma di interviste condotto da Francesca Fagnani che da diverse settimane era tornato su Rai 2 in prima serata. Al di là degli ospiti speciali (che in quest'ultima puntata sono Stefania Sandrelli, Fabio Fognini e Sabrina Salerno), la grande novità di questa edizione è stata Maria De Filippi, che ha temporaneamente "tradito" Mediaset per trasformarsi in intervistatrice della padrona di casa. Questa sera, però, la signora della tv si è lasciata porre alcune domande da Francesca, sedendo sul tanto temuto sgabello. In quanti hanno riconosciuto il suo look riciclato?

La passione di Maria De Filippi per il riciclo

Maria De Filippi è diventata una presenza fissa a Belve e non poteva mancare nell'ultima puntata. Sul palco di Rai 2 ha puntato solo ed esclusivamente sui tailleur, giocando però con i colori. Per lei non solo bianco e nero "d'ordinanza", ha indossato anche tinte vitaminiche come il giallo e il fucsia e qualche tocco di paillettes. Per il gran finale è rimasta fedele al suo stile rigoroso e glamour ma la cosa particolare è che aveva già sfoggiato qualche settimana fa lo stesso look. Come lei stessa aveva dichiarato ad Amici, ama riciclare e lo fa spesso durante le numerose dirette televisive.

Il tailleur Giorgio Armani

Chi ha firmato il tailleur cammello di Maria De Filippi

Per l'ultima puntata di Belve Maria De Filippi ha rispolverato il completo color cammello che aveva indossato tre settimane fa ad Amici. Si tratta di un tailleur firmato Giorgio Armani, ha i pantaloni a sigaretta dal taglio classico e una originale giacca in tinta, la cui particolarità sta nel fatto che non ha i revers. La conduttrice ha poi completato il tutto con gli immancabili occhiali da vista tondi con la montatura gold e con la piega leggermente mossa. Insomma, potrà anche cambiare rete ma rimane fedele a se stessa e al suo stile ed è proprio per questo che il pubblico la ama tanto.