stile e Trend
video suggerito
video suggerito
Belve 2025

Maria De Filippi a Belve non rinuncia al colore: tailleur giallo in studio con Francesca Fagnani

Maria De Filippi ha scelto un colore sgargiante per la seconda puntata di Belve, dove è chiamata a rivolgere domande alla padrona di casa Francesca Fagnani.
Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora
A cura di Giusy Dente
0 CONDIVISIONI
Immagine
Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su
Belve 2025

Maria De Filippi è la new entry di Belve. Il format è sempre rimasto invariato negli anni, confermando edizione dopo edizione il suo successo: il pubblico ama le interviste taglienti della conduttrice, che fa domande scomode ai suoi ospiti. Quest'anno, però, si è aggiunta Maria De Filippi, chiamata a fare domande a Francesca Fagnani, rigorosamente seduta sullo sgabello. Dopo il debutto in bianco nella prima puntata, per la seconda ha scelto una nuance sgargiante per il suo look.

I dettagli del look di Maria De Filippi nella seconda puntata di Belve

Maria De Filippi a Belve sembra abbia parzialmente adeguato il suo stile a quello della padrona di casa. Francesca Fagnani sin dall'inizio ha dimostrato una certa predilezione per look formali e rigorosi, per lo più in nero, capaci di comunicare una certa autorevolezza. Con l'aiuto della stylist Claudia Scutti ha sempre puntato su outfit per nulla appariscenti, raffinati, di prestigiose Maison: look che potessero marcare il suo ruolo, ma con un occhio alla comodità e uno all'eleganza. Nella seconda puntata, per esempio, la scelta è caduta su un completo di Giorgio Armani, di cui a Belve ha spesso indossato le creazioni.

Immagine

Di tono decisamente diverso il look di Maria De Filippi. Pur scegliendo un tailleur, dunque un qualcosa di classico e tradizionale, qualcosa di intramontabile, lo ha declinato in una versione più sbarazzina e frizzante, in una nuance sgargiante. Maria De Filippi al due pezzi giallo ha aggiunto un top candido e le sue scarpe preferite. È una fan delle sneakers, che indossa spesso anche il sabato pomeriggio ad Amici.

Leggi anche
Adriano Pappalardo a Belve: "All'Isola ad Al Bano hanno dato un milione, a me 30mila euro. È diventata spazzatura"

L'accostamento tra il giallo di Maria De Filippi col nero di Francesca Fagnani marca il differente ruolo delle due: l'una è la padrona di casa, l'altra è la controparte che smorza un po' i toni, rivolgendo domande alla conduttrice stessa, che per una volta invece è messa all'angolo e costretta a rispondere, capovolgendo la sua identità.

Moda e lifestyle
0 CONDIVISIONI
Immagine
Moda
CFDA Fashion Awards 2025: chi ha vinto gli Oscar della moda
Giorgio Armani entra nel Famedio del Cimitero Monumentale
Giorgio Armani entra nel Famedio del Cimitero Monumentale
Perché tutti parlano della spilla di Prada che costa 600 euro
Perché tutti parlano della spilla di Prada che costa 600 euro
Moda e arte giapponese: i personaggi kawaii si impossessano delle borse Louis Vuitton
Moda e arte giapponese: i personaggi kawaii si impossessano delle borse Louis Vuitton
L'operazione nostalgia di Victoria's Secret, che tiene le super modelle in prima fila e le curvy di facciata
Giusy Dente
Bianca Balti esclusa dal Victoria's Secret Show: "Volevo sfilare per le donne malate"
Bianca Balti esclusa dal Victoria's Secret Show: "Volevo sfilare per le donne malate"
Le curvy sono passate di moda: alle sfilate non c'è posto in passerella
Il significato del pugnale di Cesare Paciotti, simbolo iconico delle creazioni del brand
Dove e quando si terranno i funerali di Cesare Paciotti
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
stile e Trend
api url views