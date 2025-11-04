Maria De Filippi a Belve non rinuncia al colore: tailleur giallo in studio con Francesca Fagnani

Maria De Filippi ha scelto un colore sgargiante per la seconda puntata di Belve, dove è chiamata a rivolgere domande alla padrona di casa Francesca Fagnani.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Belve 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Maria De Filippi è la new entry di Belve. Il format è sempre rimasto invariato negli anni, confermando edizione dopo edizione il suo successo: il pubblico ama le interviste taglienti della conduttrice, che fa domande scomode ai suoi ospiti. Quest'anno, però, si è aggiunta Maria De Filippi, chiamata a fare domande a Francesca Fagnani, rigorosamente seduta sullo sgabello. Dopo il debutto in bianco nella prima puntata, per la seconda ha scelto una nuance sgargiante per il suo look.

I dettagli del look di Maria De Filippi nella seconda puntata di Belve

Maria De Filippi a Belve sembra abbia parzialmente adeguato il suo stile a quello della padrona di casa. Francesca Fagnani sin dall'inizio ha dimostrato una certa predilezione per look formali e rigorosi, per lo più in nero, capaci di comunicare una certa autorevolezza. Con l'aiuto della stylist Claudia Scutti ha sempre puntato su outfit per nulla appariscenti, raffinati, di prestigiose Maison: look che potessero marcare il suo ruolo, ma con un occhio alla comodità e uno all'eleganza. Nella seconda puntata, per esempio, la scelta è caduta su un completo di Giorgio Armani, di cui a Belve ha spesso indossato le creazioni.

Di tono decisamente diverso il look di Maria De Filippi. Pur scegliendo un tailleur, dunque un qualcosa di classico e tradizionale, qualcosa di intramontabile, lo ha declinato in una versione più sbarazzina e frizzante, in una nuance sgargiante. Maria De Filippi al due pezzi giallo ha aggiunto un top candido e le sue scarpe preferite. È una fan delle sneakers, che indossa spesso anche il sabato pomeriggio ad Amici.

L'accostamento tra il giallo di Maria De Filippi col nero di Francesca Fagnani marca il differente ruolo delle due: l'una è la padrona di casa, l'altra è la controparte che smorza un po' i toni, rivolgendo domande alla conduttrice stessa, che per una volta invece è messa all'angolo e costretta a rispondere, capovolgendo la sua identità.