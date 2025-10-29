Maria De Filippi debutta a Belve: tailleur total white per intervistare Francesca Fagnani

Oggi, martedì 28 ottobre, parte una nuova edizione di Belve, il programma di interviste di Francesca Fagnani che ormai da diversi anni ha "conquistato" la prima serata di Rai 2. Ad accompagnare la conduttrice in questo debutto non solo sono gli ospiti speciali (e già molto discussi), ovvero Belén Rodriguez, Isabella Rossellini e Rita De Crescenzo, al suo fianco ci sarà anche Maria De Filippi. Sebbene sia la "regina di Mediaset", ha deciso di fare un'eccezione per la trasmissione iconica e, stando alle indiscrezioni, ogni settimana si siederà sul tanto temuto sgabello in un ruolo inedito. Cosa ha indossato per questa prima volta in versione "belva"?

Il look di Maria De Filippi a Belve

Siamo sempre stati abituati a vedere Maria De Filippi in uno dei suoi programmi targati Mediaset, da Amici a Uomini e Donne, ma ora per lei comincia una nuova esperienza al timone di Belve. In che veste la vedremo? Prenderà letteralmente il posto di Francesca Fagnani e, con tanto di diario rosso degli appunti tra le mani, la intervisterà. Le domande indiscrete alla conduttrice saranno "spalmate" nell'arco delle 5 puntate e si preannunciano non poco provocatorie. Per il debutto su Rai 2 la signora della tv ha deciso di evitare il nero, solitamente associato non solo alla prima serata ma anche allo stile da "belva", ha preferito puntare tutto su un candido total white, simbolo per eccellenza di pace e di purezza.

Maria De Filippi a Belve

Maria De Filippi in tailleur prende il posto di Francesca Fagnani

Per l'esclusivo debutto a Belve come intervistatrice Maria De Filippi ha scelto uno dei suoi look preferiti: quello col tailleur in stile mannish. Ha infatti sfoggiato un completo con giacca monopetto molto scollata e pantaloni dal taglio classico, completando il tutto con un top di seta in tinta con scollo a V. Nonostante l'avvicinarsi dell'inverno, la conduttrice ha optato per un luminosissimo bianco, dando prova del fatto che è un coloro perfetto per ogni stagione. A illuminare ulteriormente l'outfit è stata una collanina in oro bianco con punto luce pendente. Non sono mancati gli iconici occhiali da vista tondi e con la montatura gold e la piega leggermente mossa sulle punte. Insomma, Maria potrà anche "cambiare" canale ma rimane un'indiscussa regina di stile glamour e chic.