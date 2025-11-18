Maria De Filippi a Belve col tailleur fucsia e le sue sneakers preferite (da oltre mille euro)

Maria De Filippi è tornata sul palco di Belve anche nella terza puntata. Ha puntato tutto sul fucsia vitaminico e non ha rinunciato alle sue sneakers preferite.

Questa sera va in onda la terza puntata di Belve, il programma di Rai 2 condotto da Francesca Fagnani che a ogni appuntamento vede diversi vip sedersi sul tanto temuto sgabello per rispondere a una serie di domande ironiche e irriverenti. Questa settimana i protagonisti sono Cristiano Malgioglio, Jenny Urtis, Eva Herzigova e Big Mama ma la vera ospite speciale continua a essere Maria De Filippi, tornata in Rai per ricoprire un ruolo speciale, quello di intervistatrice della "padrona di casa". Cosa ha indossato per la sua terza volta sul palco di Belve.

Maria De Filippi a Belve in fucsia fluo

Maria De Filippi è la grande novità della nuova edizione di Belve. Per rendere omaggio a Francesca Fagnani ha deciso di "tradire" Mediaset e di "prestare" la sua professionalità alla Rai, trasformandosi in intervistatrice d'eccezione. In ogni puntata è lei a chiudere il programma con delle domande irriverenti rivolte alla conduttrice, dando così vita a dei siparietti imperdibili. Per ricoprire questo ruolo inedito non ha mai rinunciato al tailleur, spaziando tra candidi modelli total white e varianti in giallo vitaminico. Questa settimana ha ancora una volta puntato su una tinta accesa, il fucsia, ma i fan "accaniti" hanno notato che il look nasconde un dettaglio riciclato.

Chi ha firmato il look vitaminico di Maria De Filippi a Belve

Giacca doppiopetto e pantaloni dal taglio classico coordinati, : dove abbiamo già visto il tailleur vitaminico di Maria De Filippi? Sul palco di Amici, dove spesso ha sfoggiato dei completi mannish in fucsia fluo per le puntate pomeridiane del weekend. Per completare l'outfit da belva ha poi deciso di puntare sulle sue scarpe "preferite", le Run 55 di Louis Vuitton, da cui ormai non si separa mai (prezzo 1.050 euro) e che ricicla ogni volta che può. Nonostante sia la regina del riciclo, Maria De Filippi riesce a essere sempre super glamour a ogni apparizione pubblica.