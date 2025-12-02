Francesca Fagnani chiude Belve in smoking (e con gli orecchini serpente da oltre 50mila euro)

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Belve 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Oggi, 2 dicembre 2025, va in onda l'ultima puntata di Belve, l'iconico programma di Rai 2 dedicato alle irriverenti interviste di Francesca Fagnani, che ormai da diversi anni ha conquistato la prima serata. Per questo appuntamento finale la conduttrice ha ospitato sul tanto temuto sgabello di metallo tre ospiti speciali, Stefania Sandrelli, Fabio Fognini e Sabrina Salerno, e per l'occasione non ha rinunciato allo stile: ecco cosa ha indossato per chiudere una nuova edizione del programma che l'ha resa famosa.

Francesca Fagnani con lo smoking dark a Belve

Francesca Fagnani è la protagonista indiscussa di Belve e non solo perché con la sua ironia e la sua irriverenza riesce a mettere in difficoltà ogni ospite, sul palco ha dimostrato più volte di essere un'icona di stile chic e glamour, capace di essere sempre sul pezzo in fatto di tendenze ma senza mai eccedere. Seguita dalla fidata sylist Claudia Scutti, ha puntato quasi esclusivamente sul nero, il simbolo per eccellenza dell'eleganza senza tempo, e solo in una puntata ha illuminato lo studio in bianco con un abito minimal ma allo stesso tempo super trendy. Per la "finale" non poteva che dare il meglio di lei indossando il tradizione smoking firmato Giorgio Armani, un modello con giacca avvitata con revers in raso e pantaloni palazzo con fascia alta (sempre in raso).

Francesca Fagnani in Giorgio Armani

Chi ha firmato gli orecchini serpente di Francesca Fagnani

Per completare l'outfit della puntata finale di Belve Francesca Fagnani ha scelto un semplice top dark e un paio di pumps in tinta col vertiginoso tacco a spillo e un cinturino intorno alla caviglia. Non poteva mancare il tocco prezioso: un paio di orecchini di Bulgari, per la precisione i Serpenti Seduttori in oro bianco 18 kt con pavè di diamanti e occhi con smeraldi. Il loro prezzo? Sul sito ufficiale del brand vengono venduti a 53.500 euro. Se per il debutto la conduttrice aveva puntato sui gioielli low-cost (forse per evitare ogni tipo di polemica in cui era stata coinvolta negli scorsi anni), ora è tornata agli scintillii e al lusso, dando prova di amare l'effetto sparkling dei diamanti.