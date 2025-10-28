Perché a Francesca Fagnani hanno “tagliato” il vestito della prima puntata di Belve: “Fuori luogo per il programma”

Prende il via questa sera la nuova edizione di Belve, ospiti della prima puntata sono Belén Rodriguez, Isabella Rossellini e Rita De Crescenzo, scelta quest'ultima molto discussa che Francesca Fagnani ha difeso spiegando: "Ogni storia ha la sua dignità". La conduttrice parte dunque col botto proponendo le interviste di tre nomi forti e molto diversi tra loro. Anche il look che indossa nella prima puntata della trasmissione è una chiara dichiarazione d'intenti: con il suo abito in velluto nero, una creazione firmata Schiaparelli, la conduttrice e giornalista televisiva inizia un nuovo percorso che a quanto pare sarà caratterizzato da una serie di outfit total black, puliti, lineari ed eleganti. A rivelarlo a Fanpage.it è Claudia Scutti, personal stylist di Fagnani, che da diversi anni cura i look della giornalista a Belve. "Vedrete perlopiù nero – afferma la stylist – c'è solamente una puntata in cui Francesca non indosserà il nero". C'è poi un altro dettaglio che riguarda l'abito della prima puntata: "Ho chiesto alla Maison il permesso per accorciarlo – rivela Scutti – perché nasce come un abito da sera lungo fino a terra, che chiaramente era fuori luogo per il programma".

Francesca Fagnani in Schiaparelli con Belén Rodriguez

Il vestito in questione è un lungo tubino in velluto nero disegnato da Daniel Roseberry, Direttore Creativo di Schiaparelli, lo stesso modello era stato indossato nell'ottobre 2024 da Selena Gomez al London Film Festival. Come si può notare il modello originale è molto più lungo rispetto a quello indossato da Francesca Fagnani nella prima puntata di Belve. La giornalista, di comune accordo con la sua stylist, ha scelto di modificare le proporzioni per rendere l'abito più adatto all'occasione. "Abbiamo scelto quest'abito che ci piaceva tantissimo – spiega a Fanpage.it la stylist Claudia Scutti – Era in realtà un abito lungo e ho chiesto alla Maison il permesso per accorciarlo, perché nasce come un abito da sera lungo fino a terra, che chiaramente era fuori luogo per il programma. Quindi ho chiesto e ho ottenuto il permesso di accorciarlo al polpaccio".

Il modello originale indossato da Selena Gomez a ottobre 2024

Il significato della serratura sull'abito Schiaparelli

Oltre che dal nero del velluto, il vestito è caratterizzato da un dettaglio molto particolare, ovvero il decoro dorato posizionato sul corpetto che mima le forme di una serratura. Il simbolo è un'icona della Maison Schiaparelli che nei suoi abiti e negli accessori utilizza forme, oggetti e parti del corpo umano decontestualizzandole e trasformandole i dettagli decorativi. Dettagli che riportano alla mente il mood surrealista degli abiti disegnati da Elsa Schiaparelli, la geniale artista che ha fondato il marchio e dato vita a uno stile inconfondibile, ancora oggi riconosciuto come uno dei più iconici del mondo della moda.

Sul dettaglio della serratura della chiave scelto da Fagnani la stylist Scutti rivela che non è stato scelto per un motivo particolare: "E' semplicemente un abito che ci piaceva molto, un abito nero, dalla linea pulita, ma con un dettaglio molto forte che è quella della serratura dorata sul corpetto". Gli accessori e i gioielli scelti per completare il look della prima serata sono essenziali e minimal per non entrare in contrasto con il dettaglio vistoso sull'abito, Claudia Scutti spiega infatti: "Abbiamo abbinato delle scarpe di Casadei, un paio di décolleté di vernice con un motivo leggerissimo. La serratura è molto presente, dunque non potevamo abbinare gioielli troppo vistosi, perciò abbiamo scelto solo un anello di Bulgari e degli orecchini di Sunnei in oro e nero".