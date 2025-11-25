stile e Trend
Francesca Fagnani a Belve, perché in ogni edizione c’è solo una puntata in cui veste di bianco

Francesca Fagnani a Belve ha detto addio al nero ed è passata al total white. La stylist Claudia Scutti ha spiegato il motivo per cui in ogni edizione del programma c’è una puntata in cui la conduttrice si veste di bianco.
A cura di Valeria Paglionico
Oggi, martedì 25 novembre, va in onda una nuova puntata di Belve, il programma di interviste di Rai 2 che da diversi anni ha "conquistato" la prima serata. Settimana dopo settimana a dominare la scena sono gli ospiti (in questo quarto appuntamento a sedersi sul tanto temuto sgabello sono Martina Colombari, Filippo Magnini e Orietta Berti), anche se la grande protagonista del programma è la padrona di casa Francesca Fagnani. Da sempre icona di stile di classe, anche questa volta è riuscita a dare il meglio di lei in fatto di look, anche se ha aggiunto una piccola novità alla sua immagine.

Francesca Fagnani a Belve va in bianco

Francesca Fagnani è la regina di Belve, sul cui palco ogni settimana riesce a distinguersi per irriverenza e raffinatezza. Fin dalla prima puntata è sempre apparsa super chic in total black, spaziando tra tubini "con la serratura", abiti a effetto vedo non vedo e completi con qualche tocco sparkling. Ora però, in occasione della quarta puntata, ha pensato bene di cambiare registro e di passare al bianco, il motivo per cui lo ha fatto? Fanpage.it ha intervistato la sua fidata stylist Claudia Scutti, che ha spiegato: "In ogni edizione c'è una puntata con un colore diverso". Si tratterebbe, dunque, di una sorta di "vezzo" della conduttrice, basti pensare che anche lo scorso anno sul palco di Belve aveva fatto lo stesso.

Cosa ha indossato Francesca Fagnani nella quarta puntata di Belve

Per la quarta puntata di Belve Francesca Fagnani ha indossato un abito total white lungo fino alla caviglia firmato AmiParis: ha la gonna a campana, le maniche corte, il girocollo ed è arricchito a un micro volant che attraversa la silhouette. Per completare il tutto ha scelto un paio di pumps a contrasto in nero, per la precisione delle sling-back di vernice col tacco a spillo di Le Silla, e degli orecchini scintillanti a cerchio di Damiani (abbinati all'anello a spirale, sempre di Damiani). Capelli sciolti e ondulati, make-up dai toni naturali e irriverenza da vendere: la conduttrice è riuscita ancora una volta a incantare tutti con la sua bellezza semplice.

Maria De Filippi a Belve col tailleur fucsia e le sue sneakers preferite (da oltre mille euro)
