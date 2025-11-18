Francesca Fagnani cambia stile a Belve: nella terza puntata indossa l’abito a effetto vedo non vedo

Oggi, martedì 18 novembre, va in onda la terza puntata di Belve, il programma di interviste di Rai 2 che da diversi anni ha conquistato la prima serata. Dopo la pausa della scorsa settimana, Francesca Fagnani è tornata sul tanto temuto sgabello per fare le sue iconiche domande "scomode" e la cosa particolare è che ha ospitato in studio ben 4 ospiti speciali: Cristiano Malgioglio, Eva Herzigova, Big Mama e Genny Urtis. Da sempre icona di stile dall'eleganza discreta, questa volta la conduttrice ha cambiato stile, osando con le trasparenze: ecco chi ha firmato il suo abito dall'effetto vedo non vedo.

Francesca Fagnani osa con le trasparenze

Francesca Fagnani al timone di Belve ha sempre puntato sull'eleganza sobria e senza tempo, spaziando tra rigorosi tailleur mannish e tubini midi, tutti rigorosamente monocromatici e perfetti per risultare glamour nonostante il "limite" dello sgabello. Quest'anno ha scelto solo ed esclusivamente il nero, il colore che per eccellenza viene associato alla classe e alla raffinatezza. Nelle prime puntate aveva sfoggiato prima un abito con una serratura cut-out sul petto, poi un completo con qualche tocco scintillante sul bustier, mentre nell'appuntamento di oggi ha cambiato radicalmente stile. Seguita dalla stylist Claudia Scutti, la conduttrice ha seguito il trend dell'effetto vedo non vedo con un abito contraddistinto da alcune trasparenze che hanno rivelato l'intimo.

Francesca Fagnani in Giorgio Armani

Quanto costa l'abito vedo non vedo di Francesca Fagnani a Belve

Il vestito a tubino indossato da Francesca Fagnani è firmato Giorgio Armani: è in maglia di viscosa e lana vergine, ha la gonna longuette dal design scultoreo, l'orlo asimmetrico, il collo montante e le maniche lunghe. La sua particolarità? Il tessuto è contraddistinto da ricercata texture a bande orizzontali e diagonali che crea un effetto tridimensionale e dalla sensualità discreta. Sul sito ufficiale della Maison viene venduto a 1.200 euro. Per completare il tutto la conduttrice ha scelto un paio di pumps nere col tacco a spillo di Santoni e dei gioielli in diamanti scintillanti di Damiani. Insomma, Francesca ha dato l'ennesima prova di essere un'icona di stile glamour e contemporanea, capace di rinnovarsi ma senza perdere l'innata classe.

Leggi anche Francesca Fagnani a Belve brilla coi gioielli da oltre 50 mila euro