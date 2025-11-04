stile e Trend
Belve 2025

Francesca Fagnani a Belve brilla coi gioielli da oltre 50 mila euro

Look total black di una Maison italiana e gioielli di diamanti per Francesca Fagnani, sempre elegantissima alla conduzione di Belve giunto alla seconda puntata.
A cura di Giusy Dente
Francesca Fagnani
Francesca Fagnani
Nuova puntata di Belve, nuovo elegante look di Francesca Fagnani. La conduttrice, nel suo programma di interviste, predilige sin dalla prima edizione uno stile rigoroso e molto riconoscibile, formale ma al tempo stesso raffinato, che volutamente rimane neutrale e per nulla appariscente. È il suo modo per comunicare autorità e integrità, per dare la percezione al pubblico del suo ruolo in quel momento. Stavolta, ha puntato su una Maison italiana di cui indossa spesso le creazioni e su preziosi gioielli di diamanti.

I dettagli del look di Francesca Fagnani a Belve

Per il debutto in questa nuova edizione del programma, la conduttrice ha scelto una creazione firmata Schiaparelli, con un dettaglio iconico: la serratura che da sempre è uno dei simboli più cari alla Maison. Per la seconda puntata, invece, la scelta si è fermata su una Casa di Moda italiana. Dietro i look di Francesca Fagnani c'è la stylist Claudia Scutti, che anche stavolta, come negli anni precedenti, si sta muovendo su uno stile ben allineato alla tipologia di programma: tanto nero, abiti che consentano alla conduttrice di sentirsi a proprio agio, dettagli preziosi per dare un tocco in più di eleganza.

Francesca Fagnani in Giorgio Armani, scarpe Casadei, gioielli Bulgari
Francesca Fagnani in Giorgio Armani, scarpe Casadei, gioielli Bulgari

Per lei, stare comoda è una priorità, anche perché l'intero programma si svolge su uno sgabello: Fagnani sta sempre seduta, dunque questo aspetto condiziona molto la scelta degli outfit. Nella seconda puntata, per esempio, stylist e conduttrice hanno optato per un look firmato Giorgio Armani: un top ricamato con spalline sottili e un paio di pantaloni smoking coordinati, con scarpe Casadei e gioielli Bulgari.

Orecchini Bulgari
Orecchini Bulgari

Chi ha firmato i gioielli di Francesca Fagnani a Belve

Francesca Fagnani ha aggiunto al look total black i gioielli di Bulgari: un anello della linea Serpenti e un paio di orecchini iconici. Questi ultimi, realizzati in oro bianco 18 kt con pavé di diamanti e smeraldi, hanno la forma della testa di un serpente. È un animale molto caro al brand, di cui costituisce fonte di ispirazione da sempre. Il serpente, infatti, simboleggia la trasformazione, il rinnovamento e Bulgari, inserendolo nelle proprie collezioni, vuole richiamare proprio il valore della metamorfosi, dell'evoluzione. Gli orecchini della conduttrice costano sul sito ufficiale 53.500 euro. L'anello, invece, è un gioiello a doppia spirale, dunque ritorna il serpente, nuovamente in oro bianco e diamanti.

