Chi ha firmato il vestito per il debutto di Francesca Fagnani a Belve

Francesca Fagnani torna in prima serata con Belve. Per il debutto ha confermato la predilezione per il total black.

A cura di Giusy Dente

Ph. Stefania Casellato

Francesca Fagnani torna con le sue graffianti interviste e con una carrellata di ospiti tutti nuovi, pronti a rispondere alle pungenti domande della giornalista. La prima puntata di Belve è dedicata a uno sportivo e due attrici: il campione Marcell Jacobs, Sabrina Impacciatore e Nathalie Guetta. Il fortunato programma in realtà era pronto al debutto già la scorsa settimana, ma i palinsesti televisivi sono stati riadattati in seguito alla morte di papa Francesco. Il format andrà avanti su Rai 2 in prima serata ogni martedì per cinque puntate. Si siederanno sul fatidico sgabello, davanti alla conduttrice, anche Paola Iezzi, Gue Pequeno, Benedetta Rossi, Milly D’Abbraccio, Raz Degan e Michele Morrone. L'anno scorso Francesca Fagnani aveva scelto dei look minimal all'insegna del monocolor, con predilezione per il nero e il bianco. La sua stylist è Claudia Scutti, che cura anche l'immagine di Alessia Marcuzzi.

Lo stile di Francesca Fagnani a Belve

Sembra che anche quest'anno Francesca Fagnani e Claudia Scutti si siano mosse su scelte stilistiche all'insegna della semplicità, di un'eleganza pacata e sofisticata, senza alcun dettaglio appariscente. Eliminare fronzoli, fantasie e colori è un modo per non distrarre il pubblico, per risultare formare e professionale, rifiutando gli eccessi, che potrebbero spostare l'attenzione dal focus giornalistico. Per il debutto la conduttrice è tornata al tanto amato total black: il nero è una strategia.

Ph. Stefania Casellato

È un colore che esprime rigore, potere, autorevolezza, perfetto per comunicare un modo chiaro il suo ruolo. Intervistata da Fanpage.it a poche ore dal debutto su Rai 2, Claudia Scutti ha infatti chiarito: "L'attenzione dello spettatore deve focalizzarsi sull'intervista, non sull'abito. Lato look siamo molto mansuete, proprio perché non deve essere quello l'argomento".

Ph. Stefania Casellato

Il look di Francesca Fagnani nella prima puntata

Per la prima puntata la scelta è caduta su un abito strapless di Giorgio Armani. Il brand l'ha vestita anche nella precedente edizione del programma, nonché per il palco del Festival di Sanremo. Immancabile il tocco prezioso, stavolta portato dagli orecchini. Se l'anno scorso c'erano li gioielli di Pasquale Bruni, stavolta ci sono le creazioni di un marchio nuovo. Claudia Scutti ha svelato: "Per la prima messa in onda abbiamo quelli di Fabio Collection, che è un brand di Milano emergente che fa solo pezzi con brillanti. Abbiamo puntato su gioielli che siano un po' nuovi, non molto identificabili". Inoltre ha anticipato: "In ogni puntata avremo un brand di gioielli diverso".