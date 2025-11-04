I look di Francesca Fagnani a Belve, la stylist spiega la scelta degli abiti: “Siamo condizionate dallo sgabello”

Come sceglie gli abiti per condurre Belve Francesca Fagnani? Perché veste sempre di nero? Le interviste condizionano il suo stile per il programma? Lo abbiamo chiesto a Claudia Scutti, stylist di Fagnani, che ha curato il guardaroba della giornalista per la nuova edizione del programma di Raidue.

Francesca Fagnani nella seconda puntata di Belve 2025

Questa sera andrà in onda una nuova puntata di Belve, in cui Francesca Fagnani intervisterà Iva Zanicchi, Irene Pivetti e Adriano Pappalardo. Oltre che sugli ospiti, tutti gli occhi sono puntati sulla padrona di casa e sul suo look. Gli abiti e i gioielli della conduttrice ormai catalizzano l'attenzione e c'è sempre grande attesa per scoprire qual e l'outfit scelto da Fagnani. Dopo aver sfoggiato la scorsa settimana un tubino di Schiaparelli in velluto nero, con decoro dorato sul corpetto, per la seconda puntata di Belve Francesca Fagnani sceglie ancora il nero mantenendo un tocco brillante. Per l'occasione indossa infatti un pantalone da smoking scuro, illuminato da un top, con coppe ondulate e spalline sottili, coperto da paillettes e cristalli tono su tono, entrambi i capi sono firmati Giorgio Armani. A completare il look ci sono un paio di pump nere di Casadei e orecchini e anello della linea serpenti di Bulgari.

Francesca Fagnani in Giorgio Armani nella seconda puntata di Belve

Come sceglie gli abiti per Belve Francesca Fagnani

Per sapere qualcosa di più e avere alcune anticipazioni sullo stile che vedremo in questa come nelle altre puntate dell'edizione 2025 di Belve, abbiamo scambiato quattro chiacchiere con Claudia Scutti, stylist che da diversi anni segue Francesca Fagnani scegliendo per lei gli abiti indossati sul palco e che nel suo portfolio di celebrities vanta nomi come Alessia Marcuzzi, Miriam Leone e Carolina Crescentini. Dagli abiti che sono stati bocciati (perché troppo scomodi e non adatti allo sgabello) fino alla scelta di "tagliare" il vestito per la prima puntata, ecco cosa gli ha svelato la stylist sul guardaroba di Francesca Fagnani e cosa si nasconde dietro le scelte di stile per il programma Belve.

Quale sarà lo stile di Francesca Fagnani per la nuova edizione di Belve 2025?

"Lo stile di Francesca rimane lo stile di Francesca, che come avrete potuto notare già nelle precedenti stagioni di Belve è ben definito. E' uno stile che la rappresenta bene e rappresenta il programma. Non aspettatevi, quindi, nulla di così diverso. Manterremo la coerenza di quello che, lato styling, abbiamo fatto fino ora".

Francesca Fagnani nella seconda puntata di Belve

Anche in questa edizione di Belve vedremo tanti abiti neri o c'è spazio per colori e fantasie?

"Vedrete perlopiù nero, c'è solamente una puntata in cui Francesca non indosserà il nero, ti dico solo questo".

Come mai non puntate su qualcosa di diverso?

"Perché secondo me abbiamo trovato lo stile giusto per Francesca. Gli abiti che vedete in Tv a Belve la rappresentano al meglio, rappresentano lei e il suo lavoro. Francesca è una giornalista, il look e tutto il resto sono solo un contorno alla sua professione. Dunque lo styling creato è stato fatto in modo da poter poter rappresentare al meglio quello che lei è. Senza dubbio seguendo anche la moda, ma senza stravolgere nulla: andiamo sempre verso quello che abbiamo capito essere lo stile che più le si addice. Inoltre alla base ci sono abiti con cui lei si sente a suo agio, che le permettono di fare bene il suo lavoro e concentrarsi sulle interviste".

Avete mai pensato a un'inversione di marcia?

"Finché lo stile del programma rimane questo, noi continueremo a muoverci nello stesso modo, rimanendo nell'ambito fin ora visto. Poi chi lo sa, magari ci verrà voglia di sperimentare qualcosa di diverso, ma magari per qualcosa di diverso, se si farà. Non credo che avverrà su Belve, a meno che non salta fuori quell'abito pazzesco, che è di un colore che non avevamo pensato di usare, ma che magari diciamo "Vabbè, usiamolo", allora sì, perché no, cioè non c'è chiusura in questo senso. C'è solo coerenza rispetto a una serie di cose, soprattutto rispetto alle cose che le stanno bene, che le si addicono, ai colori che le donano".

I gioielli Bulgari di Francesca Fagnani per la seconda puntata di Belve

Nella prima puntata Francesca Fagnani ha indossato un abito in velluto nero di Schiaparelli con il dettaglio dorato di una serratura sulla scollatura. C'era un significato particolare dietro l'abito e dietro questa scelta?

"Abbiamo scelto quest'abito che ci piaceva tantissimo. Era in realtà un abito lungo e ho chiesto alla Maison il permesso per accorciarlo, perché nasce come un abito da sera lungo fino a terra, che chiaramente era fuori luogo per il programma. Quindi ho chiesto e ho ottenuto il permesso di accorciarlo al polpaccio. E' semplicemente un abito che ci piaceva molto, un abito nero, dalla linea pulita, ma con un dettaglio molto forte che è quella della serratura dorata sul corpetto. Abbiamo poi abbinato delle scarpe di Casadei, che sono molto belle, un paio di décolleté di vernice con un motivo leggerissimo. La serratura è molto presente, non potevamo abbinare gioielli troppo vistosi, quindi abbiamo scelto solo un anello di Bulgari e degli orecchini di Sunnei in oro e nero".

L’abito Schiaparelli di Francesca Fagnani per la prima puntata di Belve 2025

Ci sono stati casi in cui un look è stato scelto in base all'intervistato/a della puntata?

"No, più che altro la linea è: questo è adatto per la prima, questo ci piace più per la seconda. È più su un ordine diciamo affettivo, magari un look più importante lo scegliamo per la prima e per l'ultima puntata, uno un po' meno importante andrà in una puntata di mezzo".

Avete mai scelto un look che poi è stato bocciato all'ultimo, se sì perché?

"E' capitato, lo bocciamo perché magari, anche se è un abito molto bello, Francesca non è comoda o non si sente se stessa. Magari è semplicemente scomodo e le impedisce di stare tutto il tempo seduta sullo sgabello o la costringe troppo, ecco questi i motivi principali in caso di "bocciatura". Sono principalmente motivi legati a comodità e praticità. Belve richiede un lavoro di concentrazione nel quale Francesca deve essere focalizzata su un'intervista, sulla posizione, sullo sgabello e tutto quello che il format comporta. Anche lo sgabello implica determinate scelte di stile".

Sempre più star italiane e internazionali scelgono abiti che provengono dagli archivi delle grandi Maison di moda. Tu da stylist cosa ne ne pensi e come ti approcci al trend vintage?

"Ci penso sempre e spero sempre che qualcuno mi dia dei look d'archivio. Io amo gli archivi, talvolta più delle collezioni attuali. Ci sono cose memorabili negli archivi della Maison di moda. Purtroppo non sempre gli abiti d'archivio si possono usare, perché in alcuni casi magari è cambiato così tanto lo stilista e quindi non si può o gli abiti sono indisponibili e troppo delicati, ma, teoricamente, fare un lavoro sugli archivi è una gioia infinita".