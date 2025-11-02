Programmi tv
Belve 2025

Belve 2025, ospiti della seconda puntata: Irene Pivetti, Iva Zanicchi, Maria De Filippi, Adriano Pappalardo

Martedì 4 novembre in onda la seconda puntata di Belve. Francesca Fagnani intervisterà Irene Pivetti, Iva Zanicchi e Adriano Pappalardo. Poi ci sarà una sorpresa speciale con Maria De Filippi.
A cura di Daniela Seclì
Belve 2025

Martedì 4 novembre andrà in onda la seconda puntata di Belve. Il programma di Rai2 condotto da Francesca Fagnani torna con interviste inedite. Nella nuova puntata tre ospiti dal mondo della politica e della musica. A raccontarsi saranno Iva Zanicchi, Irene Pivetti e Adriano Pappalardo. Tornerà anche Maria De Filippi, già presente nella prima puntata. L'appuntamento è alle ore 21:30 su Rai2.

Chi sono gli ospiti della seconda puntata di Belve

La seconda puntata di Belve andrà in onda martedì 4 novembre alle ore 21:30 su Rai2. Nel programma di Francesca Fagnani si racconterà Iva Zanicchi. La cantante ripercorrerà la sua vita, tra la carriera di cantante e l'esperienza politica. Avrà modo anche di raccontare i suoi affetti più cari, come il compagno Fausto Pinna deceduto lo scorso anno. Piccolo aneddoto, Zanicchi sarebbe caduta durante la registrazione. A ripercorrere alti e bassi della sua vita sarà anche Irene Pivetti. Dopo la carriera politica ha vissuto un momento di grande indigenza: "Non avevo i soldi per mangiare" ha raccontato nei mesi scorsi. Sullo sgabello di Belve, anche l'artista Adriano Pappalardo, che ripercorrerà successi e momenti difficili.

Torna Maria De Filippi con una sorpresa speciale

Anche nella seconda puntata di Belve, in onda martedì 4 novembre, ci sarà un momento dedicato a Maria De Filippi. Secondo quanto annunciato, sarà protagonista di "una sorpresa speciale". Nella prima puntata è stata la nota conduttrice di Uomini e Donne e Amici a intervistare la giornalista Francesca Fagnani. Ma cosa farà nella prossima puntata? Non resta che attendere martedì per assistere alle nuove interviste di Francesca Fagnani, tra aneddoti, battute, confessioni e belvate. Inoltre, nella parte finale della puntata, sarà possibile assistere a dietro le quinte, fuori onda, battute che sono state tagliate. L'appuntamento è alle ore 21:30 su Rai2.

