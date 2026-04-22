Francesca Fagnani a Belve infrange le regole: è la nuova regina del riciclo con l’abito già indossato a Sanremo

Francesca Fagnani con Brigitte Nielsen a Belve 2026

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Non solo Kate Middleton, anche in Italia abbiamo la nostra regina del riciclo ed è Francesca Fagnani che, per la terza puntata di Belve in onda su Rai2, ha indossato lo stesso smoking che aveva sfoggiato a Sanremo 2026. Nel prime time di martedì 21 aprile la giornalista torna a ospitare Elettra Lamborghini, dopo che nel 2022 l'intervista era stata bloccata dalla cantante per la liberatoria non firmata. Nella stessa serata anche Brigitte Nielsen che ha creato grande scalpore con le sue dichiarazioni riguardanti la relazione tossica con Sylvester Stallone.

Chi veste Francesca Fagnani nella terza puntata di Belve

Francesca Fagnani per la puntata numero tre di questa edizione di Belve sceglie un coordinato total black firmato Dolce&Gabbana, composto da un tuxedo a un bottone con rever in satin a scialle, indossato su una camicia da smoking e pantaloni palazzo, dai quali spuntano un paio di décolleté in vernice nera di Le Silla. Anche in questo caso la giornalista non rinuncia ai gioielli preziosi e indossa un paio di orecchini pendenti in oro bianco, diamanti, smeraldi e onice, della linea Panthère di Cartier del valore di 164mila euro. Nella prima puntata del 2026 aveva invece scelto un anello della stella linea del valore di 90mila euro.

Francesca Fagnani con Elettra Lamborghini a Belve

E' certamente vero che Fagnani indossa spesso a Belve power suit e abiti scuri, ma i più attenti avranno notato che l'abito della terza puntata lo avevamo già visto all'Ariston. Al fianco di Fulminacci, nella serata delle cover di Sanremo 2o26, la giornalista era apparsa con indosso un mannish look di Dolce&Gabbana mentre intonava il celebre brano Parole parole, interpretando la parte maschile del duetto. Da qui la scelta di puntare sul completo smoking nero, illuminato in quell'occasione da preziosi gioielli di Bulgari.

Francesca Fagnani con Fulminacci nella serata dei duetti a Sanremo 2026

Anche Fagnani, come molte altre star dello showbiz, punta dunque su sul riciclo riproponendo sul palco abiti già indossati e andando contro le regole non scritte del "bon ton" da prima serata. Anche Maria De Filippi, proprio sul palco di Belve, aveva riciclato un outfit, mentre Zendaya, durante il press tour di The Drama, aveva sfilato con un abito già visto indosso a Cate Blanchett.