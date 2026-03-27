Zendaya a Roma con l’abito di Cate Blanchett: è method dressing ispirato a una tradizione portafortuna delle spose

Zendaya alla premiere di The Drama

Zendaya è in Italia per il tour promozionale di "The Drama" in cui recita accanto a Robert Pattinson. La coppia era presente alla premiere organizzata al cinema Adriano di Roma; i due saranno poi ospiti al serale di "Amici", per presentare questo film in cui interpretano due fidanzati in crisi a pochi passi dal matrimonio. Il tema nuziale è il tema portante, che sta facendo in qualche modo da filo conduttore anche nei look dell'attrice alle varie serate dedicate, alle anteprime in giro per il mondo. Ne è l'ennesimo esempio l'outfit total black sfoggiato nella Capitale.

Il significato del look

Zendaya ha indossato una creazione firmata Giorgio Armani Privé per la premiere romana di "The Drama": è un abito da sera in seta nera, dal taglio architettonico e silhouette a sirena, con maxi scollatura impreziosita da pietre di onice. Ha completato il look con orecchini e anelli di diamanti. E a proposito di anelli: è ancora mistero sulla fede nuziale al dito della 29enne. Il suo stylist Law Roach in un'intervista ha dichiarato che la sua amica si sarebbe sposata in gran segreto col fidanzato Tom Holland. I fan sono impazziti alla notizia, che i diretti interessati non hanno commentato: nessuna smentita, nessuna conferma. La fede nuziale che però è comparsa ultimamente al suo dito ha incrementato le voci secondo cui le nozze sarebbero realmente avvenute, lontano dai flash dei fotografi e in totale privacy. Sarebbe decisamente in linea con l'approccio che la coppia ha sempre avuto nei confronti della loro relazione, protetta da eccessive intromissioni mediatiche e vissuta per quanto possibile in modo "normale".

Zendaya in Giorgio Armani Privé

Ai più attenti non è sfuggito il dettaglio interessante dell'elegantissima mise sfoggiata a Roma: era un vestito originariamente disegnato per Cate Blanchett. Lo aveva indossato al Festival del Cinema di Venezia nel 2025. Allineandosi al tema nuziale che il film "The Drama" affronta, l'attrice ha quindi scelto di rispettare una delle tradizioni più care alle spose in procinto di salire sull'altare per il fatidico sì. Il detto recita: "Something Old, Something New, Something Borrowed, Something Blue". Si dice che le spose nel loro grande giorno debbano indossare qualcosa di vecchio, qualcosa di nuovo, qualcosa di blu e qualcosa di prestato: sarebbe un rituale portafortuna, un modo per allontanare gli spiriti maligni. E propri spirandosi a questo modo di dire, Zendaya ha indossato un abito "prestato" da Cate Blanchett.

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Cate Blanchett in Giorgio Armani Privé

Zendaya fan del method dressing

Zendaya, da appassionata di moda che ama sperimentare coi look, in passato ha già applicato la tecnica del method dressing. Questo potente strumento di comunicazione fa sì che il film si palesi al di là dello schermo. In che modo? Con gli outfit dell'attrice o dell'attore, che si veste nella "vita vera" con capi in qualche modo riferiti al suo personaggio. Si va così a creare una certa empatia col pubblico, che sente quei personaggi più vicini. Zendaya lo ha fatto, per esempio, nel press tour di "Dune", sfoggiando sui red carpet in giro per il mondo dei look futuristici allineati col tema portante del film. Erano look che esprimevano in pieno l'estetica fambot: si è mostrata anche in versione cyborg, con tanto di armatura metallica. Stessa cosa nel successivo film "Challengers": tutti i look del tour promozionale erano a tema tennis, visto che si raccontava di un triangolo amoroso tra tennisti. Stavolta, per "The Drama" sta ripetendo lo stesso schema, proponendo dei look che richiamano comunque il macro tema del matrimonio. Fino a questo momento erano soprattutto abiti bianchi. Stavolta invece ha osato col total black ma rimanendo comunque in tema nuziale, riferendosi alla tradizione del "qualcosa di prestato" che seguono le spose.