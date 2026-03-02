Zendaya e Tom Holland si sono sposati in segreto, lo stylist: “Il matrimonio c’è già stato, ve lo siete perso”

Zendaya e Tom Holland si sono sposati. A confermarlo è stato Law Roach, lo storico image architect dell’attrice di Euphoria sul red carpet degli Actor Awards 2026: “È tutto verissimo”.

Zendaya e Tom Holland

Il segreto meglio custodito di Hollywood è finalmente venuto a galla, e nel modo più inaspettato possibile. Zendaya e Tom Holland si sono sposati. A confermarlo non è stata una paparazzata o un post social dei diretti interessati, ma Law Roach, lo storico image architect dell'attrice di Euphoria. Sul red carpet degli Actor Awards 2026, lo stylist ha rivelato ai giornalisti: "Il matrimonio c'è già stato e ve lo siete perso".

La conferma dopo mesi di indizi

Intercettato dai microfoni di Access Hollywood e People, Roach ha rincarato la dose confermando che l'unione tra i due attori è ormai un dato di fatto. "È tutto verissimo", ha ribadito prima di allontanarsi. La notizia arriva dopo settimane di speculazioni. Solo pochi giorni fa, infatti, Zendaya era stata avvistata per le strade di Beverly Hills con un dettaglio che non è sfuggito ai fan più attenti: al posto dell'enorme diamante da 5 carati ricevuto per il fidanzamento nel 2025, all'anulare sinistro sfoggiava una semplice fede d'oro.

Secondo la stampa estera, tra cui l'Hindustan Times, il matrimonio sarebbe avvenuto in forma strettamente privata, lontano dai riflettori che da anni seguono ogni passo della coppia. Una mossa perfettamente in linea con la filosofia della coppia, da sempre molto attenta alla privacy.

Dal set di Spider-Man all'altare: una storia lunga dieci anni

La scintilla tra i due era scoccata nel lontano 2016 sul set di Spider-Man: Homecoming. Per anni hanno giocato a nascondino con i media, smentendo flirt e dichiarandosi "solo amici", fino a quel bacio rubato in auto nel 2021 che ufficializzò la relazione. Da allora, sono diventati la coppia più amata e solida dello star system. Nonostante la riservatezza estrema, la loro unione professionale continua a gonfie vele. I fan, infatti, potranno rivederli presto insieme sul grande schermo nel nuovo capitolo della saga Marvel, Spider-Man: Brand New Day, le cui riprese si sono recentemente concluse.