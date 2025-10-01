Tom Holland specifica che Zendaya è “la sua fidanzata” e non “la sua ragazza” confermando il matrimonio in arrivo

Tom Holland ha confermato le nozze con Zendaya. Durante un’intervista, il noto attore ha corretto la giornalista specificando che l’attrice è la sua “fidanzata” e non la sua “ragazza”, precisando quindi di averle fatto la proposta di matrimonio.

Tom Holland e Zendaya si sposano. A confermare la notizia è il diretto interessato, dopo le indiscrezioni circolate negli ultimi mesi e dopo che l'attrice era stata vista con un anello di diamanti sulla mano sinistra. I due sono una coppia ufficialmente dal 2021, anche se l'inizio della loro frequentazione risalirebbe al 2017, quando si sono trovati per la prima volta sullo stesso set ed è scoccata la scintilla.

La conferma di Tom Holland: "Zendaya è la mia fidanzata"

È stato Tom Holland a confermare la notizia delle nozze, parlandone pubblicamente durante una recente intervista. Quando una giornalista ha chiamato Zendaya la sua "ragazza", l'attore è intervenuto per correggerla e sorridendo ha detto: "Fidanzata". Questo significa a tutti gli effetti che la star Marvel ha fatto la proposta alla 29enne e che ormai le nozze tra i due sarebbero più vicine. È la prima volta che Holland affronta l'argomento in pubblico, dopo che negli scorsi mesi si era parlato di una proposta avvenuta lo scorso dicembre "tra Natale e Capodanno".

La storia d'amore tra Tom Holland e Zendaya

Zendaya e Tom Holland sono una coppia artistica oltre che nella vita privata. Il primo incontro tra i due attori è avvenuto nel 2017 sul set del film Spiderman: Homecoming, per poi continuare a lavorare insieme anche nei sequel della saga, Spiderman: Far From Home del 2019 e Spiderman: No Way Home nel 2021. Proprio in quell'anno i due hanno resa pubblica la loro relazione, pur cercando di mantenere una certa riservatezza sui social, ma sostenendosi sempre in ogni traguardo importante della loro carriera. Ancora una volta insieme, saranno i protagonisti del quarto film Spiderman e anche del prossimo progetto di Christopher Nolan, The Odyssey, che dovrebbe uscire al cinema nel 2026.