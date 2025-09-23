Le condizioni di Tom Holland, come sta e quando può tornare sul set per le riprese di Spider-Man

Da grandi poteri derivano grandi responsabilità. Tom Holland, però, adesso deve riposare e recuperare dopo l'incidente avuto sul set di Spider-Man, una brutta caduta che lo ha costretto a una corsa in ospedale. Come già ufficializzato, l'attore che dal 2016 veste i panni dell'Uomo Ragno cinematografico, ha riportato una "leggera commozione cerebrale" durante le riprese del nuovo film, secondo quanto riferito da una fonte informata sulla produzione a CNN.

Ecco quando tornerà sul set

"Tom ha subito una leggera commozione cerebrale e per precauzione si prenderà una pausa dalle riprese. È previsto che torni al lavoro tra qualche giorno", ha spiegato la fonte. L'infortunio non ha richiesto il ricovero ospedaliero per l'attore ventinnovenne, segno che le sue condizioni non destano particolare preoccupazione. La produzione non subirà rallentamenti significativi: "Per fortuna nessun altro è rimasto coinvolto e la produzione proseguirà come programmato", ha aggiunto la persona informata sui fatti. CNN ha contattato i rappresentanti di Sony, Marvel e dello stesso Holland per ottenere ulteriori commenti sulla vicenda. L'incidente rappresenta solo una battuta d'arresto temporanea per un progetto che promette di riportare sugli schermi uno dei supereroi più amati dal pubblico mondiale, con Holland ormai consolidato nel ruolo che lo ha reso una star internazionale.

Spider-Man 4 è il film più atteso dai fan

"Spider-Man: Brand New Day" è attualmente in fase di produzione e rappresenterà il quarto capitolo della saga con Holland come protagonista. L'attore britannico aveva manifestato grande entusiasmo per questo nuovo progetto durante un'intervista di luglio, definendolo una "boccata d'aria fresca" dopo la lunga pausa dal personaggio. Con questo film, di fatto, Tom Holland diventa il più longevo attore a interpretare il supereroe.