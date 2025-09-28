spettacolo
Tom Holland: “Mi sento meglio”, l’attore rompe il silenzio dopo l’incidente sul set del film Spider-Man

Tom Holland torna a parlare dopo l’incidente sul set di Spider-Man che gli ha provocato un trauma cranico. L’attore è apparso brevemente a un evento organizzato da The Brothers Trust, la sua organizzazione benefica.
A cura di Stefania Rocco
Tom Holland sta meglio ed è in via di guarigione. A dichiararlo, dopo l’incidente di cui è stato vittima sul set del nuovo film della saga Spider-Man, è stato lo stesso attore 29enne. Holland ha partecipato brevemente a un evento organizzato dalla sua fondazione benefica The Brothers Trust. Andato via prima del previsto per evitare di affaticarsi, l’attore ha poi pubblicato un messaggio su Instagram per rassicurare i fan a proposito delle sue condizioni di salute. “Ringrazio mio padre per avere preso il mio posto, ma mi sento meglio”, ha chiarito Holland, condividendo alcune immagini tratte dalla serata di beneficenza organizzata con il supporto della madre e alcuni tra i suoi più stretti familiari. A breve, dunque, l’attore tornerà a lavorare sul set e potrà lasciarsi alle spalle questa parentesi.

Anche Zendaya all’evento di beneficenza voluto da Tom Holland

All’iniziativa promossa dalla fondazione di Holland hanno preso parte, oltre ai familiari dell’attore coinvolti attivamente nel progetto, anche il collega Jacob Batalon e la fidanzata Zendaya. Holland, nonostante l’infortunio, è apparso in ottima forma e determinato a riprendere il lavoro nel più breve tempo possibile.

L’incidente di Tom Holland sul set del film Spider-Man: Brand New Day

Com’è noto, Holland è rimasto vittima di una brutta caduta durante le riprese del nuovo film d’avventura sul set allestito presso i Leavesden Studios di Watford. Dopo l’incidente, le riprese sono state immediatamente interrotte e l’attore è stato trasportato in ambulanza all’ospedale più vicino per i controlli di rito. La caduta gli ha provocato un lieve trauma cranico che lo ha costretto, in via precauzionale, a osservare assoluto riposo per alcune settimane. A breve, però, l’attore dovrebbe tornare sul set per vestire nuovamente i panni del supereroe Marvel che interpreta dal 2016.

