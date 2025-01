Zendaya e Tom Holland si sposano, la conferma: “Lui le ha fatto la proposta tra Natale e Capodanno”

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Tom Holland e Zendaya si sposano. Se prima era solo un'indiscrezione, vista l'apparizione della star ai Golden Globe 2025 con un anello di diamanti sulla mano sinistra, a darne la conferma è ora TMZ. Secondo il sito americano, l'attore ha chiesto alla compagna di diventare ufficialmente sua moglie durante le vacanza di Natale, in modo intimo e privato, tanto che sui social non c'è ancora traccia. I due sono una coppia artistica e nella vita privata e sono usciti allo scoperto nel 2021.

La proposta di matrimonio di Tom Holland a Zendaya: "Romantica e intima"

Secondo TMZ, Tom Holland e Zendaya sono ufficialmente fidanzati e presto diventeranno marito e moglie. L'attore, star di Spiderman, ha chiesto alla fidanzata di sposarlo nei giorni tra Natale e Capodanno, "inginocchiandosi in un ambiente molto intimo" e scegliendo come location una delle case della famiglia di Zendaya negli Stati Uniti. Un grande passo che però è stato fatto in maniera molto riservata, intima e romantica. Alcune fonti vicine al sito americano fanno sapere che le rispettive famiglie non erano presente, ma che la coppia avrebbe preferito godersi il momento da sola. Al momento non si hanno altri dettagli e pare che non abbiano ancora pensato alla pianificazione delle nozze, perché entrambi impegnati sul set del nuovo capitolo della saga di Spiderman.

L'amore tra Zendaya e Tom Holland

Zendaya e Tom Holland sono una coppia artistica oltre che nella vita privata. Il primo incontro tra i due attori è avvenuto nel 2017 sul set del film Spiderman: Homecoming, per poi continuare a lavorare insieme anche nei sequel della saga, Spiderman: Far From Home del 2019 e Spiderman: No Way Home nel 2021. Proprio in quell'anno i due hanno resa pubblica la loro relazione, pur cercando di mantenere una certa riservatezza sui social, ma sostenendosi sempre in ogni traguardo importante della loro carriera. Ancora una volta insieme, saranno i protagonisti del quarto film Spiderman e anche del prossimo progetto di Christopher Nolan, The Odyssey, che dovrebbe uscire al cinema nel 2026.