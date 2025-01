video suggerito

Zendaya ai Golden Globe 2025 con un anello di diamanti sulla mano sinistra, l'ipotesi nozze con Tom Holland Zendaya è apparsa sul red carpet dei Golden Globe 2025 con un grande anello di diamanti sull'anulare della mano sinistra, che non è passato inosservato agli occhi di fan e fotografi. Secondo alcuni utenti sui social, sarebbe un anello di fidanzamento regalatole dal compagno Tom Holland. Nozze in vista per la coppia?

A cura di Elisabetta Murina

Zendaya si sposa? È questa la domanda che molti fan, curiosi e fotografi si sono fatti dopo la sua apparizione all'82esima cerimonia dei Golden Globe, che si è tenuta a Los Angeles nella notte tra il 5 e il 6 gennaio. L'attrice ha sfilato sul red carpet con un grande anello di diamanti sull'anulare sinistro, che secondo molti si tratterebbe di un anello di fidanzamento regalatole dal compagno Tom Holland. I due sono ufficialmente una coppia dal 2021, ma hanno lavorato insieme per la prima volta nel 2017 sul set del film Spiderman: Homecoming.

Zendaya con un anello sull'anulare sinistro: nozze in vista?

Dopo la prima cerimonia nel 2016, Zendaya è tornata ai Golden Globe 2025 con una nomination per la sua interpretazione di Tashi Duncan nel film Challengers di Luca Guadagnino, uscito nelle sale nel 2024. Questa volta, però, ad attirare l'attenzione di fotografi e fan non è stato solo il suo talento ma anche il grande anello di diamanti che indossava sull'anulare della mano sinistra. Nessuna spiegazione ufficiale in merito, ma secondo alcune teorie sui social si tratterebbe di un anello di fidanzamento regalatole da Tom Holland. Se così fosse davvero, significherebbe solo una cosa: nozze in vista per la coppia, insieme da più di 4 anni.

L'amore tra Zendaya e Tom Holland

Tom Holland e Zendaya

Zendaya e Tom Holland sono una coppia artistica oltre che nella vita privata. Il primo incontro tra i due attori è avvenuto nel 2017 sul set del film Spiderman: Homecoming, per poi continuare a lavorare insieme anche nei sequel della saga, Spiderman: Far From Home del 2019 e Spiderman: No Way Home nel 2021. Proprio in quell'anno i due hanno resa pubblica la loro relazione, pur cercando di mantenere una certa riservatezza sui social, ma sostenendosi sempre in ogni traguardo importante della loro carriera. Ancora una volta insieme, saranno i protagonisti del quarto film Spiderman e anche del prossimo progetto di Christopher Nolan, The Odyssey, che dovrebbe uscire al cinema nel 2026.