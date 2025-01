Jessica Alba e Cash Warren vicini al divorzio dopo 20 anni insieme: “Difficile mantenere viva la scintilla”

video suggerito

Jessica Alba e Cash Warren sarebbero vicini al divorzio dopo 16 anni di matrimonio. TMZ ha lanciato la notizia secondo la quale la coppia si sarebbe separata di recente e starebbe presentando le carte per il divorzio: a confermare la tesi anche alcune fotografie che ritrarrebbero entrambi senza la fede nuziale al dito. Dopo l'incontro nel 2004 sul set dei Fantastici 4, film che ha visto lei protagonista e lui assistente alla regia, si fidanzarono nel 2007: si sono sposati nel 2008 prima di allargare la famiglia con la nascita dei tre figli Honor, Haven e Hayes. Dopo 20 anni insieme "la scintilla si sarebbe spenta", come ha dichiarato una fonte a People.com.

Il motivo del presunto divorzio tra Jessica Alba e Cash Warren

TMZ ha rivelato che Jessica Alba e Cash Warren starebbero per firmare le carte per il divorzio, People.com ha riportato invece le parole di persone vicine alla coppia che svelerebbero le cause della separazione. "Sono ancora amici, pensano solo ai bambini" ha dichiarato una fonte al magazine americano che ha continuato: "Resteranno uniti. Se chiedono il divorzio, non è per qualche spiacevole dramma. Sembra che siano ancora felici insieme". Tuttavia, Jessica Alba, si legge, negli ultimi anni avrebbe confessato che "è difficile mantenere viva la scintilla" dopo tanti anni insieme. Finiti al centro della cronaca rosa, i diretti interessati non hanno commentato la notizia riguardante il loro matrimonio.

La dedica per l'anniversario di matrimonio lo scorso maggio

Lo scorso maggio, in occasione del sedicesimo anniversario di matrimonio, Jessica Alba dedicò un post al marito, Cash Warren, nel quale sottolineava l'impegno che entrambi avevano messo per restare uniti contro ogni difficoltà: "16 anni di matrimonio, 20 anni insieme. Sono orgogliosa di noi per come siamo arrivati fin qui. Non ci sono regole o indicazioni che ti preparano a impegnarti con un'altra persona, a scegliere di essere una famiglia. Nel bene e nel male abbiamo sempre trovato la strada per tornare l'uno dall'altro, e ci siamo scelti a vicenda. Salute a noi", la didascalia nel post carosello contenente le loro foto.