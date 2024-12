video suggerito

Angelina Jolie e Brad Pitt divorziano dopo 8 anni di lotta: "Lei è esausta, ma sollevata" Si chiude dopo 8 anni la battaglia giudiziaria tra i due divi, che sono stati legati per oltre un decennio. L'avvocato di Angelina Jolie: "Francamente, Angelina è esausta, ma è sollevata che questa parte sia finita".

A cura di Andrea Parrella

Angelina Jolie e Brad Pitt hanno raggiunto un accordo di divorzio, mettendo fine a uno dei divorzi più lunghi e controversi della storia di Hollywood. È quanto emerge dagli ultimi aggiornamenti sopraggiunti nelle scorse ore sull'epilogo definitivo della relazione tra i due interpreti, legati per più di dieci anni prima di decidere di separararsi nel 2016.

Le parole dell'avvocato di Angelina Jolie

L'avvocato di Jolie, James Simon, ha confermato all'Associated Press che la coppia è arrivata ad un accordo. La notizia dell'accordo è stata riportata dalla rivista People. Come si legge in una nota del legale dell'attrice: "Più di otto anni fa, Angelina ha chiesto il divorzio dal signor Pitt. Lei e i bambini hanno lasciato tutte le proprietà che avevano condiviso con il signor Pitt e da quel momento si è concentrata sulla ricerca di pace e guarigione per la loro famiglia. Questa è solo una parte di un lungo processo iniziato otto anni fa". Quindi la nota si conclude così: "Francamente, Angelina è esausta, ma è sollevata che questa parte sia finita". Al momento nessun atto giudiziario è stato ancora depositato e un giudice dovrà firmare l'accordo. Il Guardian ha cercato un commento da parte dei legali di Pitt, senza ricevere risposta alcuna in merito.

La separazione dopo 12 anni

La relazione tra Jolie, 49 anni, e Pitt, 61 anni, si è interrotta dopo 12 anni di rapporti, un matrimonio e 6 figli. Sono stati tra le coppie più importanti di Hollywood e per questa ragione la loro separazione è stata anche tra le più rumorose degli ultimi anni, tenendo conto anche dei dettagli che l'hanno caratterizzata. Jolie ha infatti chiesto il divorzio nel 2016, dopo un volo dall'Europa durante il quale sostiene che Pitt abbia abusato di lei e dei loro figli. Pitt nega le accuse. Un giudice nel 2019 li ha dichiarati divorziati e single, ma la divisione dei beni e la custodia dei figli dovevano essere risolti separatamente.

La vicenda giudiziaria è stata tenuta in gran parte nascosta alla stampa grazie a una via di cui i personaggi celebri si servono sempre più negli ultimi anni, proprio per evitare fughe di notizie, vale a dire un giudice privato. Nel caso specifico il soggetto che Pitt e Jolie avevano scelto, era riuscito subito a raggiungere subito una decisione che includeva la pari custodia dei loro figli. Jolie, tuttavia, aveva presentato istanza per rimuoverlo dal caso a causa di un conflitto di interessi non dichiarato. Una corte d'appello aveva quindi acconsentito e il giudice era stato rimosso, costringendo la coppia a ricominciare tutto da capo.