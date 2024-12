Ben Affleck lontano dalle relazioni dopo la separazione da Jennifer Lopez: “Si sta adattando alla vita da single”

video suggerito

Ben Affleck e Jennifer Lopez hanno preso strade separate dopo la separazione. Se la cantante è concentrata sul lavoro e sta cercando di tenere lontano i figli dalle vicende sentimentali, l'attore al momento non ha alcun interesse a "lanciarsi in un'altra relazione". A faro sapere Page Six, spiegando come il diretto interessato al momento non voglia nessuna donna.

"Ben Affleck si sta adattando alla vita da single"

Stando a quanto riporta Page Six, Ben Affelck "non ha alcun interesse" nelle relazioni sentimentali in questo momento. Dopo la separazione (non ancora finalizzata) da Jennifer Lopez, l'attore non sarebbe in cerca di un'altra storia, contrariamente ai diversi gossip che gli attribuivano flirt. "Si sta ancora adattando alla vita da single, è concentrato sui numerosi progetti su cui sta lavorando", ha fatto sapere una fonte al sito americano. In vista delle festività, Affleck si starebbe concentrando sulla famiglia, con cui avrebbe trascorso buona parte del suo tempo libero. Di recente infatti è stato avvistato con la ex moglie Jennifer Garner e con i loro tre figli, mentre passavano un fine settimana in California. Insieme anche nel Giorno del Ringraziamento per aiutare alcuni senza tetto di Los Angeles.

La fine del matrimonio tra Ben Affleck e Jennifer Lopez

Lo scorso agosto Jennifer Lopez ha chiesto il divorzio da Ben Affleck dopo due anni di matrimonio e numerose voci di crisi. In un'intervista rilasciata a Interview, la cantante ha fatto sapere di non avere rimpianti: "Mi sono sempre detta che devo stare bene da sola. Pensavo di averlo imparato, ma non era così. Voglio dimostrare a me stessa di poterlo fare.' Non ho rimpianti". JLo inoltre vuole tenere lontani i figli dalle vicende sentimentali per evitare di appesantirli. L'attore invece è stato avvistato più volte in compagnia della ex moglie Jennifer Garner, con cui sta trascorrendo sempre più tempo.