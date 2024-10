video suggerito

Jennifer Lopez rompe il silenzio sulla separazione da Ben Affleck: “Quello che è successo mi ha distrutta” L’attrice e cantante parla per la prima volta della separazione da Ben Affleck al magazine “Interview”: “Non ho rimpianti, ma adesso ho capito che non commetterò più lo stesso errore”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Certo ci fu qualche tempesta, anni d'amore alla follia. Mille volte tu dicesti basta, mille volte io me ne andai via. Chissà se Jennifer Lopez e Ben Affleck conoscono La canzone dei vecchi amanti di Franco Battiato, o magari conoscono (più probabile) la versione originale di Jacques Brel. Leggere l'intervista che Jennifer Lopez ha rilasciato all'ultimo numero di – nomen omen – Interview, suggerisce certamente che nessuna canzone è migliore di quella del cantautore e compositore nato in Belgio. L'attrice e cantante ha rotto il silenzio sulla separazione da Ben Affleck dopo soli due anni di matrimonio, analizzando quello che è stato il secondo tentativo di far funzionare le cose, dopo che la loro storia d'amore si era spenta nel 2004. Ha imparato la lezione: "Ci sono momenti in cui pensavo di aver capito tutto". E invece.

Le parole di Jennifer Lopez

La cantante 55enne ha posato con un sensuale abito leopardato per la copertina di Interview ma non lasciatevi ingannare: nell'intervista si è descritta come reduce da un turbamento "triste" e "spaventoso".

Mi sono sempre detta che devo stare bene da sola. Pensavo di averlo imparato, ma non era così. E poi, quest'estate, ho dovuto dire a me stessa: ‘Devo andare via e stare da sola. Voglio dimostrare a me stessa di poterlo fare.' Non ho rimpianti. Nemmeno per un secondo. Questo non significa che quello che è successo non mi abbia quasi distrutta per sempre. Ci è quasi riuscito. Ora? Non sto cercando nessuno. Se è dura? È fottutamente dura. Mi sento sola, spaesata, spaventata. Mi sento triste. Mi sento disperata.

"Non posso cercare la felicità negli altri"

Jennifer Lopez ha proseguito raccontando la convivenza con questi sentimenti: "Ti dici: ‘Queste cose non mi uccideranno,' ti rendi conto che, in realtà, sono capace di gioia e felicità da sola. Essere in una relazione non mi definisce. Non posso cercare la felicità negli altri. Devo avere la felicità dentro di me".

Leggi anche JLo e Ben Affleck non riescono a vendere la loro casa da 64 milioni di dollari

Si tratta solo di migliorare e crescere, se lo desideri. Si tratta di crescere o morire, e io non voglio fare la parte del morire. E sì, ci sono momenti in cui pensavo di aver capito tutto, e poi la vita ti dice: ‘Vediamo se hai davvero imparato quella lezione.' E non l'avevo fatto. Ora lo capisco in modo molto più profondo, il che non significa che non commetterò errori in futuro, ma, ancora una volta, quando la tua vita esplode, ti ritrovi tra le macerie a pensare: ‘Come posso evitare che questo accada di nuovo?'.

Jennifer Lopez, con dolore, è pronta a ripartire. Per tornare a Battiato, bisogna pur passare il tempo, bisogna pur che il corpo esulti.