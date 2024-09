video suggerito

Jennifer Lopez e Ben Affleck, la prima uscita insieme dopo il divorzio: "Si baciavano e si tenevano per mano" Jennifer Lopez e Ben Affleck sono stati visti per la prima volta insieme dopo il divorzio, con loro anche i rispettivi figli per un brunch in famiglia. Gli ex coniugi sono apparsi particolarmente affiatati.

Il 20 agosto scorso Jennifer Lopez ha chiesto il divorzio da Ben Affleck dopo due anni di matrimonio. Nonostante i rapporti tra loro non siano stati sempre sereni (emblematiche le frecciatine di JLo su Instagram), la coppia si è mostrata affiatata nelle prime foto insieme dopo la separazione. Nelle foto condivise da PageSix, gli ex coniugi sono stati paparazzati in compagnia dei rispettivi figli per un brunch in un hotel. Anche Jennifer Garner, ex moglie di Affleck, è stata avvistata fuori dall'albergo.

Jennifer Lopez e Ben Affleck: prima uscita insieme dopo il divorzio

Un brunch in famiglia al Beverly Hills Hotel in California. È stata questa l'occasione in cui Jennifer Lopez e Ben Affleck sono stati pizzicati per la prima volta insieme in pubblico dopo il divorzio. Con loro anche i rispettivi figli, Seraphina, 15 anni, e Samuel, 12 anni, di Affleck e i gemelli di Lopez, Emme e Max, 16 anni. Stando a quanto dichiarava una fonte a PageSix: "Ben e JLo sono attualmente al Polo Lounge del Beverly Hills Hotel, tenendosi per mano e baciandosi. I bambini sono con loro, ma a un tavolo separato". Poco dopo è stata avvistata nell'albergo anche Jennifer Garner, ex moglie di Affleck.

Jennifer Lopez mano nella mano con Matt Damon

Di recente aveva destato qualche sospetto la vicinanza tra Jennifer Lopez e Matt Damon, fotografati mentre si tenevano per mano durante una "chiacchierata intima" al Toronto International Film Festival. I due hanno partecipato all'anteprima mondiale di Unstoppable sulla stella del wrestler Anthony Robles (prodotto da Ben Affleck e Matt Damon) e in occasione dell'evento sono apparsi molto affiatati. Ben Affleck aveva disertato il Toronto International Film Festival preferendo restare nella sua città "per dedicarsi al lavoro". Una fonte aveva chiarito a People che l'attore "sta bene" dopo la richiesta di divorzio mossa da JLo e che "desidera stare vicino ai suoi figli, nel suo quartiere del cuore. Si sta concentrando sugli aspetti positivi della vicenda".