Jennifer Lopez mano nella mano con Matt Damon, la chiacchierata intima dopo il divorzio da Ben Affleck Jennifer Lopez al Toronto International Film Festival ha ritrovato Matt Damon, amico di lunga data dell'ex marito Ben Affleck. Sono stati fotografati mano nella mano mentre si intrattenevano con una "chiacchierata intima", il racconto di PageSix.

A cura di Gaia Martino

Jennifer Lopez e Matt Damon sono stati fotografati mentre si tenevano per mano durante una "chiacchierata intima" al Toronto International Film Festival. La celebre popstar e attrice ha partecipato all'anteprima mondiale di Unstoppable sulla stella del wrestler Anthony Robles, prodotto da Ben Affleck e Matt Damon. E in occasione dell'evento, ha avuto modo di fare due chiacchiere con il caro amico e socio del suo ex marito.

La foto di Jennifer Lopez e Matt Damon al TFF

PageSix.com racconta che Jennifer Lopez, prima del Toronto International Film Festival, aveva già incontrato Matt Damon in un locale, EPOCH Bar & Kitchen Terrace del Ritz-Carlton, a Toronto, e già in quella occasione aveva a lungo chiacchierato con lui. All'evento che si è tenuto due giorni fa, tra i più prestigiosi al mondo, si è dedicata a una nuova "chiacchierata intima" con il collega, nella quale avrebbe parlato del suo divorzio da Ben Affleck, assente alla premiere.

Matt Damon, quando iniziarono a trapelare le prime indiscrezioni sul divorzio dei Bennifer, mostrò solidarietà al caro amico di lunga data preoccupandosi "che evitasse di tornare a bere". "Gli ha consigliato di rimanere concentrato sul proprio lavoro", scrisse il DailyMail. E chissà se negli ultimi giorni, nell'incontro con Jennifer Lopez, non abbia cercato di approfondire le cause della rottura e lo stato di salute mentale del suo amico. Insieme a Matt Damon, c'era anche la moglie, Luciana Barroso e le loro figlie.

Perché Ben Affleck era assente alla premiere di Toronto

Nonostante abbia prodotto il nuovo film che vede Jennifer Lopez tra i protagonisti, "Unstoppable", con la società di produzione Artists Equity che condivide con Matt Damon, Ben Affleck è rimasto a Los Angeles nel weekend. Non si è presentato al Toronto International Film Festival – dove è andata in scena l'anteprima del film – preferendo restare nella sua città "per dedicarsi al lavoro", scrive People.com. Una fonte ha raccontato alla rivista statunitense che l'attore "sta bene" dopo la richiesta di divorzio mossa da JLo. "Vuole stare vicino ai suoi figli, nel suo quartiere del cuore. Si sta concentrando sugli aspetti positivi della vicenda", le parole.