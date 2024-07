video suggerito

Matt Damon vicino a Ben Affleck nella crisi con Jennifer Lopez: "Vuole evitare che ricominci a bere" Nella crisi tra J.Lo e Affleck, che starebbe lasciando casa, si inserisce l'amico di sempre Matt Damon il quale, stando ai rumours, starebbe facendo di tutto per evitare che l'attore perda il controllo. Riferisce il Daily Mail che "vuole che resti focalizzato sul proprio lavoro e non sui progetti di J.Lo".

A cura di Andrea Parrella

La relazione tra Ben Affleck e Jennifer Lopez starebbe vivendo un periodo di grande difficoltà. La coppia d'oro, riavvicinatasi dopo anni accendendo gli entusiasmi dei fan che hanno salutato con gioia il loro ritrovarsi, pare infatti destinata a una nuova rottura, stando a quanto emerge dai racconti delle persone ai due più vicine. Nelle scorse ore l'attore, che era stato avvistato senza fede al dito durante un pranzo con la figlia, avrebbe addirittura deciso di portare via le sue cose da casa della cantante.

A mettere il sigillo sullo stato di crisi della coppia si aggiungerebbero le parole di Matt Damon, amico fidatissimo di Affleck e in qualche modo suo consigliere, il quale starebbe "lavorando disperatamente per evitare che Ben ricominci a bere". A riportarlo, con tutti i condizionali del caso, è il Daily Mail, tabloid britannico che offre una ricostruzione dettagliata della situazione, parlando di un "avvertimento" all'amico poco prima che Affleck decidesse di tornare con JLo. "Gli ha consigliato di rimanere in ogni caso concentrato sul proprio lavoro", si legge.

La vicinanza di Matt Damon

Il tutto va ricondotto alla prima fase di relazione tra Affleck e Lopez, quando i due arrivarono a un passo dalle nozze prima della rottura. Riferisce la fonte del Daily Mail: "Dopo la prima separazione, Matt ha aiutato Ben a rimettersi con Jennifer, ma sentiva che poteva succedere di nuovo. Lo sosterrà qualunque scelta faccia, ma vuole che resti focalizzato sul proprio lavoro e non sui progetti di J.Lo, come aveva già fatto la prima volta". E ancora si legge Damon rappresenterebbe per Affleck un faro dal punto di vista della stabilità sentimentale, visto il suo matrimonio di lungo corso con Laura Barroso, con sui è sposato dal 2005: "Matt ha un lungo matrimonio che Ben ha sempre ammirato. D’altronde è il suo unico vero amico ed è stato vicino a lui per assicurarsi che non avesse ricadute legate all’alcolismo".

I problemi di alcolismo di Ben Affleck

Ben Affleck non ha mai negato di avere avuto seri problemi con l'alcol. In passato aveva parlato apertamente alla stampa, rivelando che la relazione con Jennifer Garner lo aveva letteralmente "fatto diventare un alcolista". "Il sentirmi intrappolato in quella relazione mi ha portato a bere. Quello che ho fatto è stato bere una bottiglia di Scotch e addormentarmi sul divano, il che si è rivelato non essere una soluzione". L'attore ha trascorso diversi anni in riabilitazione per il suo problema di alcolismo e ammette che le cose non potevano andare diversamente: "Se fossi rimasto sposato, probabilmente berrei ancora". Nel corso degli anni, la coppia ha più volte tentato di far funzionare il rapporto, soprattutto per il bene dei figli: "Ci abbiamo provato per il bene dei figli, ma non ha funzionato".

Affleck e l'ex moglie Jennifer Garner

L'amicizia tra Affleck e Damon

L'amicizia tra Damon e Affleck, come noto, è di quelle che hanno determinato la carriera di entrambi, che grazie al successo di Will Hunting – Genio ribelle, di cui hanno curato insieme la sceneggiatura, sono riusciti ad emergere definitivamente nel sistema di Hollywood. Un sodalizio che si riproporrà presto sul set, visto che i due torneranno a girare insieme in un film, Rip, le cui riprese dovrebbero iniziare in autunno.