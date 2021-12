Ben Affleck: “Il matrimonio con Jennifer Garner mi ha fatto diventare un alcolista” Ben Affleck e Jennifer Garner si sono separati nel 2015, dopo dieci anni di matrimonio. L’attore ha parlato di quel periodo, in cui si sentiva “intrappolato” e “infelice” tanto da aver sviluppato una dipendenza dall’alcol.

A cura di Elisabetta Murina

Dopo dieci anni di matrimonio, nel 2015, Ben Affleck e Jennifer Garner si sono separati. Per l'attore, il divorzio era l'unica strada ormai percorribile: si sentiva "infelice e intrappolato", tanto da aver iniziato a bere fino a sviluppare una vera e propria dipendenza dall'alcol. Ospite all'Howard Stern Show, la star, 49 anni, ha raccontato quei difficili anni, i tentativi di salvare il rapporto con la moglie e la paura di perdere i suoi tre figli.

La dipendenza dall'alcol

Ben Affleck e Jennifer Garner sono convolati a nozze nel 2005. Nei dieci anni in cui sono stati sposati, hanno auto tre figli: Violet, 16 anni, Seraphina, 12, e Samuel, 9. La gioia di essere diventato padre, però, ha lasciato pian piano spazio all'infelicità, tanto da portarlo addirittura a sviluppare una dipendenza dall'alcol: "Il sentirmi intrappolato in quella relazione mi ha portato a bere. Quello che ho fatto è stato bere una bottiglia di Scotch e addormentarmi sul divano, il che si è rivelato non essere una soluzione". L'attore ha trascorso diversi anni in riabilitazione per il suo problema di alcolismo e ammette che le cose non potevano andare diversamente: "Se fossi rimasto sposato, probabilmente berrei ancora". Nel corso degli anni, la coppia ha più volte tentato di far funzionare il rapporto, soprattutto per il bene dei figli: "Ci abbiamo provato per il bene dei figli, ma non ha funzionato".

Il nuovo inizio di Ben Affleck con Jennifer Lopez

Archiviato il matrimonio con Jennifer Garner, Ben Affleck ha voltato pagina. Un'altra Jennifer al suo fianco, che questa volta fa di cognome Lopez. Con la star è riuscito a creare una famiglia allargata, visto i due figli che lei ha avuto dalla precedente relazione. Messa da parte l'esitazione iniziale, Ben Affleck ora sembra felice al fianco della sua nuova compagna, anche se consapevole di non poter fuggire dalla fama. Con la ex moglie oggi ha un rapporto amichevole.