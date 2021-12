Ben Affleck chiarisce le frasi su Jennifer Garner: “Non direi mai nulla di negativo su di lei” Dopo le recenti dichiarazioni sull’ex moglie Jennifer Garner, Ben Affleck torna sui suoi passi e chiarisce quanto detto, per evitare di essere frainteso dai figli.

A cura di Elisabetta Murina

Ben Affleck torna sui suoi passi. Dopo aver dichiarato ai microfoni di The Howard Stern Show che se fosse ancora sposato con Jennifer Garner probabilmente sarebbe ancora dipendente dall'alcol, l'attore ha chiarito la sua posizione durante un'intervista al programma Jimmy Kimmel Live!

Ben Affleck chiarisce le affermazioni su Jennifer Garner

Ben Affleck è rimasto sorpreso quando ha scoperto che le sue parole sull'ex moglie Jennifer Garner sono state fraintese. E così, ospite del Jimmi Kimmel Live!, ha voluto spiegare meglio il suo pensiero per evitare ulteriori fraintendimenti, soprattutto con i suoi figli, Violet, Seraphina e Samuel (16,12 e 9 anni): "Non vorrei mai che i miei figli pensassero che direi neppure una sola parola negativa nei confronti della loro mamma". L'attore ha rilevato una parte delicata e importante del suo passato, ma non avrebbe mai pensato che le sue dichiarazioni sarebbero state "manipolate", tanto da passare "per l'esatto contrario di quello che ho detto".

Cosa ha detto Ben Affleck sul matrimonio con Jennnifer Garner

Ospite al The Howard Stern Show, Ben Affleck ha raccontato gli anni del matrimonio con Jennifer Garner, a cui è stato legato fino al 2015. Per l'attore, il divorzio era diventata ormai l'unica strada percorribile: si sentiva "infelice" e "intrappolato" da quel legame, tanto da aver iniziato a bere fino a sviluppare una vera e propria dipendenza dall'alcol, che lo ha portato in riabilitazione per ben tre volte: "Il sentirmi intrappolato in quella relazione mi ha portato a bere. Quello che ho fatto è stato bere una bottiglia di Scotch e addormentarmi sul divano, il che si è rivelato non essere una soluzione". E ha poi anche ammesso che "se fossi rimasto sposato, probabilmente berrei ancora". La sua paura più grande, però, era e rimane tuttora la possibilità di perdere i suoi figli. Per questo ha sempre fatto di tutto per far funzionare le cose con l'attrice: "Ci abbiamo provato per il bene dei figli, ma non ha funzionato".