video suggerito

Jennifer Lopez e Ben Affleck in crisi, l’attore avrebbe portavo via le sue cose dalla loro villa Ben Affleck e Jennifer Lopez sarebbero sempre più in crisi. Stando a quanto riporta People, l’attore avrebbe infatti portato via le sue cose dalla villa che condivideva con la moglie, prima che lei tornasse dal suo viaggio in Italia. Matrimonio ormai al capolinea? Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

8 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sarebbe sempre più in crisi il matrimonio tra Jennifer Lopez e Ben Affleck. Stando a quanto ha riferito una fonte a People, l'attore avrebbe portato via le sue cose della villa condivisa con la moglie per via delle recenti tensioni nel loro rapporto. Proprio di recente, la popstar era partita per una vacanza in Italia e del marito non c'era alcuna traccia. Lui, invece, era stato avvistato senza fede al dito durante un pranzo con la figlia.

Cosa sta succedendo tra Jennifer Lopez e Ben Affleck

Ben Affleck avrebbe deciso di portare via le sue cose della villa che condivide con Jennifer Lopez prima del ritorno della moglie dal viaggio in Italia. Una decisione presa per via dei recenti problemi nel loro matrimonio, che da due mesi l'avrebbero anche portato a vivere in affitto in un appartamento a Brentwood. "Sembra stare bene. È stato in ufficio tutti i giorni e sembra concentrato sul lavoro", ha fatto sapere una fonte al magazine americano. La coppia, quindi, vivrebbe separata già da due mesi e questa scelta dell'attore sarebbe un ulteriore segnale dalla difficoltà del loro rapporto. L'ultima volta che sono stati visti nello stesso luogo risale al 26 maggio, quando a poche ore di distanza sono entrati nello stesso edificio.

Jennifer Lopez in vacanza senza Ben Affleck, lui non indossa la fede

A metà giugno, Jennifer Lopez era partita per un viaggio in Italia, dove era stata paparazzata da sola in diverse località della Costiera Amalfitana, da Sorrento a Positano. Secondo alcune indiscrezioni, la vacanza avrebbe dovuto aiutare la coppia a risolvere i problemi coniugali, ma in realtà dell'attore non c'era alcuna traccia. Nel frattempo, su PageSix erano apparse alcune foto di Ben Affleck senza fede nuziale durante un pranzo con la figlia 18enne Violet. L'ennesimo indizio di una crisi, che si rincorre ormai da tempo e che sembra essere adesso più concreta che mai.