Jennifer Lopez, vacanze in Italia con Ben Affleck: la cantante vuole risollevare il matrimonio La cantante e attrice starebbe pianificando un viaggio estivo in Italia: costiera sorrentina, Taormina e isole Eolie, le principali mete. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Jennifer Lopez vuole a tutti i costi salvare il matrimonio con Ben Affleck. Secondo quanto si apprende dai magazine esteri, la cantante e attrice starebbe pianificando un viaggio estivo in Italia per risolvere le sue tensioni matrimoniali con l'ex Batman della Justice League. Un viaggio in una meta esotica che però comprenderebbe anche i figli di entrambi. È il risultato diretto dello stop al tour con il relativo rimborso dei biglietti, che i più hanno invece considerato come una scusa per giustificare una prevendita per niente incoraggiante.

Dove andrà Jennifer Lopez in vacanza con Ben Affleck

Le vacanze di Jennifer Lopez e Ben Affleck sono da sempre considerate epiche. Da quando sono tornati insieme, i due si sono goduti lunghi periodi in giro per il mondo: le campagne francesi, la provincia italiana, la Toscana, Firenze, la luna di miele tra Milano, Como e l'isola di Capri. Secondo quanto anticipa People, le vacanze potrebbero essere proprio in Italia. Costiera sorrentina, Taormina e le isole Eolie: queste le principali mete per la coppia,

L'amore di Jennifer Lopez per l'Italia

Jennifer Lopez non ha mai nascosto il suo amore per l'Italia: "Quando finalmente sono andata a trascorrere un paio di estati di seguito nel sud Italia, mi è davvero piaciuto moltissimo", ha dichiarato nel 2023 al magazine specializzato Travel + Leisure.

Adoro stare in acqua, a dire il vero. Sento che l'acqua è davvero qualcosa che mi calma. Posso davvero stare ferma e fissare l'oceano e il cielo. Mi piace semplicemente essere lì sulla costa, è bellissimo, mangiare fuori e godermi l'aria fresca.

Già nel 2021, Jennifer Lopez aveva scelto la zona della costiera amalfitana. Questa volta potrebbe scegliere la costiera sorrentina e resterebbe comunque una scelta di livello super top, degna di un personaggio del suo calibro.