Jennifer Lopez a sorpresa in volo in economy da Napoli a Parigi Sorpresa per i viaggiatori della classe economy da Napoli a Parigi: a bordo c'era Jennifer Lopez. L'attrice e cantante ha terminato la sua vacanza in Costiera.

Jennifer Lopez ha terminato le vacanze in Costiera Amalfitana. L'attrice, tutta sola a differenza di quanto si era detto in precedenza sulla possibilità di risollevare il matrimonio con Ben Affleck, continua a sorprendere tutti. È stata vista, infatti, in un volo economy da Napoli a Parigi. Tutti pazzi per lei sui social network che hanno scattato e condiviso foto del suo viaggio. I primi a dare notizia, i soliti americani di Tmz.

Il viaggio da sola senza Ben Affleck

Secondo le testimonianze di chi si trovava sullo stesso volo, Jennifer Lopez è apparsa più che naturale possibile durante il viaggio. La cantante di "Jenny from the Block" ha lasciato Napoli, direzione Parigi per partecipare alla Settimana della Moda. Stando alle testimonianze, la cantante avrebbe coperto un'intera fila per sé, coprendo un posto per se stessa accanto al finestro, uno per la sua guardia del corpo e uno per la sua borsa XXL tra lei e la guardia del corpo. L'attrice non è apparsa per niente snervata o disturbata dalla presenza di altre persone, nonostante il volo fosse completamente pieno. La sua presenza ha sorpreso, considerato che in genere si muove con voli privati e non con voli commerciali.

La vacanza in Costiera di JLo

Jennifer Lopez è reduce da una vacanza rilassante tutta da sola. L'attrice e cantante è stata paparazzata da TMZ in un hotel di Positano, dove avrebbe soggiornato lo scorso 19 giugno. La popstar ha poi lasciato la struttura per fare un giro in barca al largo di Sorrento con alcuni amici, come mostrano gli scatti che circolano sui social. Una super vacanza per Jennifer Lopez ma senza suo marito Ben Affleck. A quanto pare non c'è la volontà di risollevare il matrimonio né da parte dell'attore ex Batman, né tantomeno da parte di Jenny from the Block, disposta a tutto, persino di viaggiare in economy pur di non vedere più suo marito.