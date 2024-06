video suggerito

I rumors sulla crisi tra Jennifer Lopez e Ben Affleck: lui senza fede al dito, lei in vacanza da sola Da settimane si ricorrono le voci di una crisi tra Ben Affleck e Jennifer Lopez. Di recente l'attore è stato visto senza fede al dito, l'attrice, invece, è stata paparazzata in vacanza da sola in Italia.

Mentre Jennifer Lopez si gode un "solo travel" in Costiera Amalfitana, Ben Affleck è stato avvistato senza fede nuziale al dito a pranzo con Violet, la figlia 18enne. Elementi che consolidano l'ipotesi di una crisi nella coppia, secondo il tabloid The Mirror la cantante "sta prendendo un po' di tempo per riflettere sul suo matrimonio".

Ben Affleck si mostra in pubblico senza fede al dito

Sul tabloid PageSix sono apparse le foto di Ben Affleck in compagnia di sua figlia Violet, 18 anni. Un pranzo insieme in cui il grande assente è stata la fede nuziale dell'attore, circostanza che ha dato adito alle voci su una crisi di coppia che da tempo si rincorrono sui giornali. Di recente Affleck aveva parlato di JLo nel talk Heart to Heart. In quell'occasione raccontava in che modo sua moglie vive la fama: "È così famosa che la gente la ama. Rappresenta qualcosa di importante per le persone. A me, invece, quando mi fermano dicono: ‘Bello quel film. Sei il marito di J.Lo, che forza'". Nel corso dell'intervista rispondeva anche all'accusa di apparire sempre "scontroso e negativo":

Le troppe attenzioni non mi piacciono, per questo le persone quando mi incontrano dicono sempre che sembro arrabbiato. Ciò si riversa soprattutto sui miei figli. A me le persone possono chiedere le foto. Mi dà molto fastidio, però, quando i miei figli vengono disturbati solo perché hanno i genitori famosi.

Jennifer Lopez in vacanza da sola

Jennifer Lopez, lo scorso 19 giugno, è stata paparazzata in un hotel di Positano. Secondo alcune indiscrezioni, la vacanza avrebbe dovuto aiutare la coppia a risolvere i problemi coniugali ma in realtà dell'attore non c'era traccia. Poco prima del viaggio in Italia, JLo aveva annunciato di voler rimandare il tour 2025 per stare accanto al marito e alla famiglia, le motivazioni precise: "La volontà di prendersi del tempo da trascorrere con i figli, con la famiglia e con gli amici più cari".