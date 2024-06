Il bacio tra Jennifer Lopez e Ben Affleck, primi tentativi per superare la crisi

video suggerito

Le voci sulla presunta crisi tra Ben Affleck e Jennifer Lopez si susseguono da settimane. I due sembrano ormai lontani, anche se le foto pubblicate sul settimanale Chi, testimonierebbero un avvicinamento seppur momentaneo della coppia che, a quanto pare, sta cercando di superare le difficoltà.

L'incontro tra Jennifer Lopez e Ben Affleck

Scatti piuttosto eloquenti, quelli pubblicati sul settimanale Chi, in cui i due divi si avvicinano anche timidamente, l'uno all'altra per scambiarsi un bacio affettuoso, con l'attore che cinge la vita della moglie con delicatezza. Sono arrivati in due auto diverse nel centro sportivo Ymca di Santa Monica, dove Samuel, il figlio 12enne di Ben Affleck sta per giocare un incontro di basket. Dopo il saluto, alcuni presenti hanno sollevato anche un grido di incoraggiamento, dicendo "Siete la coppia più bella del mondo". I Bennifer appaiono comunque sorridenti, piuttosto sereni, e intenzionati comunque a stare l'uno accanto all'altra, sebbene con le dovute accortezze. Dopo il match, al quale era presente anche Jennifer Garner, ex moglie dell'attore, si sono allontanati a bordo della stessa auto e si sono fermati in un fast food, facendo un ordine da consumare stesso in auto. Quello che farebbe una coppia che vive la sua quotidianità e a quanto pare, tra luglio e agosto, ci sarebbe in programma una vacanza della coppia in Costiera Amalfitana, uno dei luoghi che la pop star ama di più.

JLo ha annullato i concerti per rimettere insieme il suo matrimonio

Intanto, JLo ha anche annullato i suoi prossimi concerti. Le prime date primaverili del This is Me…Live: The Greatest Hits sarebbero state annullate per mancanza di biglietti venduti, mentre per quelle estive, il manager della cantante ha fatto sapere che "ha deciso di prendersi del tempo da dedicare ai suoi figli, la famiglia e gli amici più cari". Successivamente è stata proprio Jennifer Lopez ad aggiungere in un comunicato: "Non lo farei se non fosse assolutamente necessario", come a voler giustificare i fan per questa sua retromarcia. Insomma, pare che l'intento di rimettere insieme i cocci sia sempre più forte e, quindi, qualsiasi cosa diventa essenziale per tenere insieme la coppia.