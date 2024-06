Jennifer Lopez e Ben Affleck in crisi ma cercano di superarla: “Hanno una priorità”

video suggerito

Jennifer Lopez e Ben Affleck stanno cercando di superare la loro crisi matrimoniale e lo stanno facendo soprattutto per i loro rispettivi figli. People, il magazine americano, fa sapere di avere avuto notizie sullo stato di salute della coppia da una fonte molto vicina a entrambi: "Vogliono mettere i figli al primo posto". Jennifer Lopez non era presente alla cerimonia del diploma di Violet, la figlia che Ben ha avuto da Jennifer Garner, e questo ha dato modo al mondo del gossip di parlare: "Ma Jennifer voleva esserci a tutti i costi", ha detto la fonte a People.

L'ultima volta insieme il 19 maggio

La crisi matrimoniale di Jennifer Lopez e Ben Affleck è partita dai giornali grazie al fatto che l'ultima volta insieme, i due sono stati visti solo il 19 maggio. Un dettaglio decisivo è stato rivelato su TikTok, con un video che ha fatto discutere. Nel video si vede Ben Affleck che cammina verso la sua automobile e, poco dietro, Jennifer Lopez. Ben Affleck, funereo in volto quanto lei, cede il passo e apre la portiera alla Lopez. Salita a bordo la moglie, Affleck chiude in maniera brusca e violenta. Un chiaro segnale di rabbia.

La coppia si è sposata nel 2022

La coppia si è sposata nel 2022 ma, come è noto, precedentemente erano stati insieme nei primi anni del 2000. Ben Affleck ha tre figli: Violet, 18 anni, Seraphina, 15 anni, Samuel, 12, tutti nati dal matrimonio con Jennifer Garner. Jennifer Lopez, invece, ha i gemelli Max ed Emme Maribel con l'ex storico, il cantante latino Marc Anthony. Jennifer Lopez è attualmente molto impegnata sul piano professionale, impegnata com'è al lancio del suo nuovo film Atlas, disponibile dal 24 maggio su tutte le piattaforme Netflix. Anche Ben Affleck sta lavorando molto: attualmente è sul set del film The Accountant 2 e questo per adesso starebbe mandando le cose avanti.