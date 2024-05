video suggerito

Ben Affleck e Jennifer Lopez di nuovo al capolinea: c’è un dettaglio che rivela la crisi C’è un dettaglio nella storia della presunta separazione tra Jennifer Lopez e Ben Affleck e riguarda la loro ultima apparizione, diventata virale su TikTok: il gesto inequivocabile della portiera. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

12 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ben Affleck e Jennifer Lopez sarebbero di nuovo al capolinea. La coppia, secondo quanto riportato da People, starebbero per affrontare il divorzio: "Lui ha già lasciato la sua casa da 60 milioni di dollari". Sarebbe questa la seconda volta che la coppia si lascia. Diverse le testimonianze e gli indizi che porterebbero a questa clamorosa separazione. La prima: da più di 47 giorni, la coppia non si fa più vedere in pubblico insieme, così come sui social network. Eppure le occasioni c'erano: i Met Gala 2024 ai quali Jennifer Lopez ha partecipato da sola senza Ben Affleck. L'ultima apparizione insieme risale a un video che è diventato virale su TikTok nel quale c'è un dettaglio che lascia pensare che i rapporti tra i due siano ai minimi termini.

Il dettaglio della portiera

In questo video, che è diventato virale su Tiktok proprio il mese scorso, possiamo vedere Ben Affleck che cammina verso l'automobile e, poco dietro, Jennifer Lopez. I loro volti sono funerei ma, sulle prime, c'è un gesto di Ben Affleck che sorprende e che è stato appunto contestualizzato da chi ha postato e ripostato la clip sui social: lui le cede il passo e le apre la portiera. "I cavalieri esistono ancora" è il commento che accompagna la clip, ma subito dopo che Jennifer Lopez, ancora in ombra, è salita a bordo Ben Affleck chiude quella stessa portiera in maniera brusca e violenta. Anche in questo caso, resta il volto chiaramente segnato dalla rabbia.

Jennifer Lopez e Ben Affleck avevano già avuto una relazione dal 2002 al 2004. Anche in quel caso, i riflettori furono tutti puntati addosso a una coppia che è passata alla storia come iconica e turbolenta. I rapporti tra i due sarebbero però rimasti buoni al punto che nel 2021, la coppia è sposata in segreto a Las Vegas tenendo poi un ricevimento per amici e familiari nella tenuta di Ben Affleck, a Savannah. Il destino di Ben Affleck e Jennifer Lopez, stando alle indiscrezioni, sembra segnato.