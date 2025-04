video suggerito

Ragazzo di 13 anni ferito da un colpo di pistola alla testa a Roma: è gravissimo, forse un incidente Un ragazzo di 13 anni è stato ferito da un colpo di arma da fuoco in casa a Roma. Le sue condizioni sono gravissime. È tuttora ricoverato all'ospedale San Camillo di Roma.

A cura di Enrico Tata

Immagine di repertorio

Un ragazzo di 13 anni è stato ferito da un colpo di arma da fuoco alla testa. Nella tarda serata di ieri è arrivato al pronto soccorso dell'ospedale San Camillo di Roma. Le sue condizioni sono gravissime.

Indagini in corso, ipotesi tragico incidente

Le indagini sono tuttora in corso e sono a cura dei poliziotti della Squadra Mobile e del commissariato San Paolo. Nell'abitazione dove risiede con i genitori è stata trovata una pistola regolarmente detenuta. Al momento non è escluso che possa essersi trattato di un tragico incidente.

Gravissime le condizioni del 13enne

Per il momento dal San Camillo non arrivano ulteriori dettagli sulle condizioni del ragazzo, che vengono definite gravissime. Non è chiaro se è tuttora in pericolo di vita dopo la notte trascorsa in ospedale.

Secondo le prime ricostruzioni, l'allarme è scattato intorno alle 23 di ieri, quando i poliziotti del commissariato San Paolo sono stati allertati dalla polizia in servizio presso l'ospedale.