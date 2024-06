video suggerito

Jennifer Lopez cancella il tour estivo, i motivi dopo le voci sulla rottura con Ben Affleck Jennifer Lopez ha deciso di cancellare il tour estivo. Sul suo sito ufficiale ha chiesto scusa ai fan: “Sappiate che non lo farei se non lo ritenessi assolutamente necessario”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

7 CONDIVISIONI condividi chiudi

Jennifer Lopez ha deciso di cancellare il tour estivo. L'annuncio è arrivato venerdì 31 maggio, prima da Live Nation poi dalla stessa artista che con un comunicato si è detta dispiaciuta, ma ha anche precisato di essersi vista costretta a prendere questa decisione. Ha bisogno di staccare per stare con la sua famiglia. La comunicazione arriva dopo le insistenti voci di rottura con Ben Affleck.

Jennifer Lopez cancella il tour estivo per stare con i figli

Jennifer Lopez ha cancellato il tour This is me…Live, che avrebbe visto l'artista incontrare i suoi fan durante l'estate in una serie di concerti. La notizia è stata annunciata da Live Nation venerdì 31 maggio. Le motivazioni di questa decisione improvvisa sono state: "La volontà di prendersi del tempo da trascorrere con i figli, con la famiglia e con gli amici più cari". Qualche ora più tardi è intervenuta anche Jennifer Lopez che si è scusata con chi sperava di godersi un suo concerto.

La cantante chiede scusa: "È stato necessario"

La comunicazione sul sito ufficiale: "Sono addolorata"

Jennifer Lopez è intervenuta sul suo sito ufficiale per scusarsi con i suoi fan. L'artista, in un breve messaggio, ha spiegato:

Sono completamente addolorata e devastata per avervi deluso. Sappiate che non lo farei se non lo ritenessi assolutamente necessario. Prometto che mi farò perdonare e saremo di nuovo tutti insieme. Vi amo tutti così tanto. Alla prossima volta.

I biglietti del Tour saranno rimborsati

A febbraio è uscito il nuovo album di Jennifer Lopez, This is me…now. Il tour, che inizialmente prevedeva date da giugno ad agosto, avrebbe dovuto permettere all'artista di presentarlo live. Un appuntamento che i fan di JLo attendevano con ansia. Poi, la decisione dell'artista giunta una manciata di giorni prima dell'inizio del tour. Coloro che avevano già acquistato i biglietti saranno rimborsati. A giudicare dal messaggio pubblicato da Jennifer Lopez sul suo sito, questo è solo un arrivederci.