video suggerito

Testo, traduzione e significato di Something Beautiful, Miley Cyrus e la ricerca di bellezza nella vita Miley Cyrus ha pubblicato nelle scorse ore il singolo Something Beautiful, titletrack del suo prossimo album in uscita il 30 maggio. Qui il testo, la traduzione e il significato della canzone. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Vincenzo Nasto

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Miley Cyrus, via Comunicato Stampa

A due mesi dall'uscita di Something Beautiful, il nuovo album di Miley Cyrus dopo il grande successo di Endless Summer Vacation, la cantante ha pubblicato la titletrack del progetto, accompagnata anche dal video ufficiale diretto da Cyrus con Jacob Bixenman e Brendan Walter, mentre la fotografia porta la firma di Benoît Debie. Il brano, prodotto da Shawn Everett, Michael Pollack, Maxx Morando (partner della cantante), Jonathan Rado e Max Taylor-Sheppard è una ballad R&b in cui la cantante riflette sulla bellezza anche dei momenti più bui, rappresentati anche dalla metafora delle "labbra che diventano blu". Qui il testo, la traduzione e il significato di Something Beautiful.

Il testo di Something Beautiful

Tell me something beautiful, yeah, tonight

Until your lips turn blue

Said I don't wanna talk about it for too long

Baby, now I think I do

Ah, water to red wine, kissing to kill time

Oh my, yeah

Ah, watching the doves cry into the sunrise

Oh, flash, bang, spark

Send home the guards and lay down your arms

And da-da-da-da-da-da

The great golden bomb, bomb, bomb

Boy, I'm losing my breath, yes

Boy, you're marking up my necklace

Boy, I'm losing my breath

I'm undressing, I'm confessing that I'm so obsessed, yes

Tell me something beautiful, yeah, about this world

When I'm in your palm, I'm like a pearl

Tell me something I can hold on to, you're who I belong to

I drown in devotion (Devotion), as deep as the ocean (The ocean)

So don't let me go, no, no, no

Flash, bang, spark

Lighting up the dark

Bomb, bomb

Boy, I'm losing my breath, yes

Boy, it's popping out my chest, yes

Boy, I'm losing my breath

I'm undressing, I'm confessing that I'm so obsessed, yes

Eat my heart, break my soul

Take my parts, let me go

Eat my heart, break my soul

Take my parts, let me go

Eat my heart, break my soul

Take my parts

La traduzione di Something Beautiful

Dimmi qualcosa di bello, sì, stasera

Finché le tue labbra non diventano blu

Hai detto che non ne voglio parlare per troppo tempo

Tesoro, ora credo di sì

Ah, dall'acqua al vino rosso, baciando per ammazzare il tempo

Oh mio, sì

Ah, guardando le colombe piangere all'alba

Oh, flash, bang, spark

Manda a casa le guardie e deponi le armi

E da-da-da-da-da-da

La grande bomba dorata, bomba, bomba

Ragazzo, sto perdendo il fiato, sì

Ragazzo, stai segnando la mia collana

Ragazzo, sto perdendo il fiato

Mi sto spogliando, sto confessando che sono così ossessionata, sì

Dimmi qualcosa di bello, sì, di questo mondo

Quando sono nel tuo palmo, sono come una perla

Dimmi qualcosa a cui posso aggrapparmi, sei tu a cui appartengo

Affogo nella devozione (Devozione), profonda come l'oceano (L'oceano)

Quindi non lasciarmi andare, no, no, no

Flash, bang, scintilla

Illuminando l'oscurità

Bomba, bomba

Ragazzo, sto perdendo il fiato, sì

Ragazzo, sta uscendo dal mio petto, sì

Ragazzo, sto perdendo il fiato

Mi sto spogliando, sto confessando che sono così ossessionata, sì

Mangia il mio cuore, spezzami l'anima

Prendi le mie parti, lasciami andare

Mangia il mio cuore, spezzami l'anima

Prendi le mie parti, lasciami andare

Mangia il mio cuore, spezzami l'anima

Prendi le mie parti

Il significato di Something Beautiful

Something Beautiful è il secondo singolo estratto dal nuovo album omonimo di Miley Cyrus che uscirà il 30 maggio 2025. La canzone è stata prodotta da Shawn Everett, Michael Pollack, Maxx Morando (partner della cantante), Jonathan Rado e Max Taylor-Sheppard ed è accompagnata dal video ufficiale diretto da Cyrus con Jacob Bixenman e Brendan Walter, mentre la fotografia porta la firma di Benoît Debie. Il brano si concentra sulla ricerca della bellezza, uno dei macro-temi del prossimo progetto di Cyrus che ha svelato di aver preso ispirazione dall'album dei Pink Floyd Wish You Were Here del 1975. Nel racconto del brano viene indicato un partner a cui Cyrus chiede di mostrargli la bellezza dei baci dati "per ammazzare il tempo" prima che le labbra diventino blu (a indicare la morte). Nella seconda strofa invece c'è la descrizione di un'ossessione profonda, in cui la cantante si pensa tra le mani del proprio partner, come una perla che viene salvata prima di affogare nell'oceano. Ci potrebbe essere una seconda traduzione del brano, in cui il partner non è altro che una figura specchio della vita e la ricerca di qualcosa di bello nella quotidianità: il senso di impotenza descritto, come una perla nell'oceano, si lega all'umana resistenza che viene rappresentata quando canta: "Dimmi qualcosa a cui posso aggrapparmi, sei tu a cui appartengo, affogo nella devozione, profonda come l'oceano". Una connonatizione religiosa che potrebbe ritornare dopo un'infanzia cristiana e una non-dichiarata conversione al buddismo tibetano, di cui fa riferimento nel brano del 2015 Milky Milky Milk.