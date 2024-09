Jennifer Lopez e i sospetti su Ben Affleck: “È convinta che tornerà con Jennifer Garner”

video suggerito

Jennifer Lopez è "convinta che Ben Affleck e l'ex moglie Jennifer Garner siano a un passo dal tornare insieme". La cantante e attrice, che di recente ha divorziato da Ben Affleck ufficialmente, avrebbe coltivato grossi sospetti rispetto al rapporto dell'attore con la sua ex moglie e madre dei suoi figli. A rivelarlo è In Touch, che ha riportato secondo una fonte l'impatto sul rapporto tra i due di un ipotetico riavvicinamento tra Affleck e Garner: "Vedere le foto di loro che assomigliavano più a una coppia che a una coppia di ex è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso per J. Lo, è stata la spinta di cui aveva bisogno per chiedere finalmente il divorzio."

I sospetti di Jennifer Lopez

Sebbene nelle ultime ore siano state pubblicate foto di J Lo e Affleck insieme per la prima volta dopo il divorzio, si legge sulla rivista americana: "Continuava a sperare che lei e Ben potessero sistemare le cose, ma lui non ha fatto alcuno sforzo per sistemare le cose e sembrava interessato solo a passare del tempo con Jen e i suoi figli". La fonte aggiunge che "È stato orribile per J. Lo, perché ora si chiede se fosse una sorta di pedina che lui ha usato per cercare di riconquistare Jen".

Ben Affleck, 52 anni, condivide tre figli con la sua ex Jen 1.0, Jennifer Garner, 52 – Violet, 18, Fin, 15 e Samuel, 12. I due sono stati sposati dal 2005 fino alla rottura nel 2018, anche se sono rimasti amici intimi e cogenitori da allora, con dispiacere della nuova sposa di Ben, il quale, stando a quanto si legge, ha sempre descritto la sua ex moglie "come se fosse una specie di santa".

Ben Affleck e Jennifer Garner fotografati insieme

"J. Lo ha dovuto accettarlo perché sosteneva che non c'era nulla di cui essere geloso", dice la fonte. "Ma è stato un grosso problema nel loro breve matrimonio perché ogni volta che litigavano lui correva da Jen." Anche adesso, nel mezzo della disordinata battaglia per il divorzio di J. Lo, 55 anni, e di Ben, l'attore di Gone Girl si rivolge alla sua ex fiamma e madre dei suoi tre figli in cerca di conforto. Affleck è persino volato dalla California al Connecticut per salutare la loro maggiore, Violet, mentre entrava a Yale, insieme all'ex moglie Jennifer Garner.

Intanto Affleck e Garner sono stato avvistati assieme di recente. Come riportato, Jen Garner è stata una roccia per il suo ex marito mentre affrontava il suo difficile divorzio e il turbinio mediatico scatenato da J. Lo, anche prima della presentazione ufficiale.