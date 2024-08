video suggerito

La prima foto di Jennifer Lopez dopo il divorzio da Ben Affleck, la popstar appare in gran forma A distanza di qualche giorno dal momento che ha ufficializzato la separazione da Ben Affleck, Jennifer Lopez torna a postare sui social. Il primo scatto è un selfie che dimostra che la popstar resta in ottima forma a dispetto del momento difficile che sta vivendo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Jennifer Lopez torna sui social a distanza di qualche giorno dal momento in cui è stata ufficializzata la notizia della separazione da Ben Affleck. La popstar compare in un selfie che dimostra quanto resti in splendida forma a dispetto del momento di vita privata difficile che sta vivendo. Perfettamente truccata e con i capelli in piega, Lopez ammira la sua immagine e poi sceglie di condividerla per dimostrare ai milioni di fan che la seguono da ogni parte del mondo che, nonostante tutto, sta bene ed è determinata a prendersi cura del suo benessere dopo la delusione della separazione.

La richiesta di divorzio presentata da Jennifer Lopez e Ben Afflerck

Dopo mesi di indiscrezioni, è ormai ufficiale: Jennifer Lopez e Ben Affleck hanno presentato in tribunale la richiesta di separazione formale, citando “differenze caratteriali inconciliabili”. Il fatto che i documenti siano stati depositati dai legali delle star proprio nel periodo in cui sarebbe dovuto cadere il loro secondo anniversario di matrimonio non fa che aggiungere dolore a una vicenda che deve avere particolarmente provato i diretti interessati. Lopez e Affleck erano stati a un passo dal matrimonio anche più di 20 anni fa, all’epoca del loro primo incontro. Il ritorno di fiamma non si è rivelato essere più fortunato visto che nemmeno la decisione di sposarsi ufficialmente ha impedito al loro legame di naufragare di nuovo.

Il silenzio di Jennifer Lopez e Ben Affleck

Jennifer Lopez e Ben Affleck non hanno commentato in alcun modo le indiscrezioni – e infine la conferma – che da mesi lasciano intendere l’imminente divorzio. Hanno preferito mantenere il più stretto riserbo sulla questione. Ma mentre J.Lo ha continuato a fare la sua vita tra uscite glamour, foto social, feste di compleanno e vacanze, Affleck ha preferito mantenere un basso profilo e far perdere il più possibile le sue tracce per evitare di essere intercettato da curiosi e professionisti dell’informazione.